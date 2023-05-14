У Ленска в Якутии наблюдаются подвижки льда на Лене

Фото: скриншот видеостриминга / АГиП Якутии

По состоянию на 8 часов утра 14 мая у города Ленска наблюдаются подвижки льда, передает ЕДДС Ленского района.

Уровень воды составил 651 см при критической отметке 1410 см. За последние вода поднялась на 120 см.

Также подвижки льда отмечают у сел Нюя, Мурья, Батамай и Турухта.

В районе поселка Витим редкий ледоход, навалы льда. Здесь вода уже пошла на спад (-9 см за 24 часа). Уровень воды сейчас 389 см при критическом 950 см.

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