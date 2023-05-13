В ближайшие пару суток ожидается вскрытие реки Лены недалеко от города Ленск

Якутские спасатели наблюдают за состоянием реки. Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Нижняя кромка ледохода на Лене в пределах одноименного района. У города Ленск 13 мая отмечалась подвижка льда. В ближайшие сутки-двое ожидается вскрытие реки Лены на участке Ленск – Нюя, что на пару суток позже нормы, информирует Якутское УГМС.

Река Лена

Волна вскрытия с реки Олекмы продвинулась вниз по течению Лены до села Солянка Олекминского района, где ниже гидропоста образовался затор льда. На этом участке за сутки уровень воды поднялся на 3,5 метра. Ниже по течению в пределах Олекминского района наблюдаются подвижка льда и разводья.

В ближайшие сутки, ожидается подвижка льда у села Исить Хангаласского района.

В центральных районах продолжается повышение уровня воды от 40 до 50 см за сутки, отмечаются закраины. У города Якутска уровень воды над минимальным зимним повысился на 3,2 м.

На Витиме (правый приток Лены) замечен рост от 50 до 80 см за сутки, отмечаются разводья.

Река Олекма:

У временного гидропоста Троицк уровень воды 824 см усл.ед (отметка начала подтопления 1000 усл.ед.), наблюдаются редкий ледоход. Если затора льда у гидропоста Солянка сохранится, то есть угроза подтопления Троицка.

В сроки близкие к норме, а именно 12 мая вскрылась река Чара (левый приток Олекмы) у гидропоста Токко.

Малые реки Центральной Якутии

В пределах Горного района возобновился подъем уровня воды. По данным на 13 мая подтопленными остаются села кобяйский Ситте, а также Бердигестях и Ерт Горного района. В ближайшие сутки-двое здесь продолжится рост уровня воды.

Река Алдан

На участке Угино – Белькачи и у гидропоста Эльдикан наблюдается ледоход, на остальных участках в пределах Усть-Майского и Томпонского районов отмечаются подвижка льда и разводья. В нижнем течении на участке Верхоянский Перевоз – Батамай на 30-40 см поднялся уровень воды, наблюдаются закраины, и лед подняло.

Река Амга

Нижняя кромка ледохода наблюдается в пределах Чурапчинского района. У гидропоста Харбалах (Терють) Таттинского района продолжается повышение уровня воды, наблюдаются разводья, в ближайшие сутки ожидается ледоход.

Река Вилюй

Нижняя кромка ледохода наблюдается в пределах Мирнинского района, ниже по течению продолжается повышение уровня с интенсивностью от 30 до 100 см за сутки, наблюдается подвижка льда и разводья. В ближайшие сутки – двое, на участке Крестях – Сунтар в пределах Сунтарского района ожидается ледоход, в сроки близкие к норме.

Север Якутии

На реках Яна, Индигирка и Колыма наблюдается повышение уровня воды с интенсивностью от 5 до 20 см за сутки, отмечаются закраины и вода на льду.

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