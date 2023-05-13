Куда сходить на Якутской музейной неделе с 15 по 21 мая: выставки, мастер-классы и концерты

Фото: 2ГИС
Жителей столицы республики приглашают на первую Якутскую музейную неделю с 15 мая по 21 мая. Всю неделю хранители истории и предметов искусства будут проводить для детей и взрослых различные мероприятия. «КП – Якутия» представляет полную программу этой акции, которая завершится традиционной «Ночью в музее».
Якутский государственный литературный музей имени Платона Ойунского приглашает познакомиться с традиционным жилищем якутов. Экскурсия называется «Былыргы саха ыалын оло5о-дьаьа5а» (Быт древней семьи саха).
Время: 15-20 мая, 10.00-17.00.
Адрес: Октябрьская, 10.
Музей музыки и фольклора народов Якутии проводит квест-игру, посвященную традициям.
Время: 15 мая, 10.00-18.00.
Стоимость билета: 100 руб./чел.
Адрес: ул. Кирова, 31, 3 этаж.
В Музее музыки и фольклора народов Якутии мастерицы школы «Кырадаһын абылана» проведут урок по якутскому шитью.
Время: 16 мая, 11.00-17.00.
Стоимость билета: 500 руб./чел.
Адрес: ул. Кирова, 31, 3 этаж.
Фото: 2ГИС
Доктор исторических наук Екатерина Романова проведет лекцию на тему «Сакральные технологии в культуре саха: гончарное ремесло и мир духов» в Якутском музее имени Ем. Ярославского.
Время: 16 мая, 11.00.
Вход свободный.
Адрес: пр. Ленина 5/2, главный корпус
Якутский государственный литературный музей им. П.А. Ойунского приглашает квест-игру.
Время: 16 мая, 11.00
Адрес: ул. Октябрьская, 10
В детской комнате Якутского музея имени Ем. Ярославского состоится творческий мастер-класс по созданию украшений.
Время: 16 мая – 17, 14.00. 18 мая 19
Адрес: пр. Ленина 5/2, главный корпус
Стоимость билетов: 250 руб.
Запись по телефону: 8914-263-95-05.
Фото: Якутский музей имени Ем. Ярославского
Прогуляться по парусному военному судну XVIII века приглашает Якутский музей имени Ем. Ярославского.
Время: 16 мая, 15.00. 18 мая 19 имая
Адрес: пр. Ленина 5/2, главный корпус
Стоимость билетов: 200 руб. для взрослых, 100 руб для студентов, бесплатно для лиц до 18 лет.
Запись по телефону: 42-51-74.
Якутский краеведческий музей открывает выставку «Күөх боллох, мичик гын», посвященную традиционному занятию якутов – рыболовству.
Время: 16-19 мая, 10.00 – 16:30.
Адрес: пр. Ленина 5/2, главный корпус
Стоимость билетов: 200 руб. для взрослых, 100 руб для студентов, бесплатно для лиц до 18 лет.
К 80-летию Курской битвы из фондов Якутского музея им. Ем. Ярославского собрала экспозицию в выставочном зале «Якутяне в годы ВОВ».
Время: 16-19 мая с 10.00 – 16.30.
Адрес: пр. Ленина 5/2, главный корпус.
Стоимость билетов: 200 руб. для взрослых, 100 руб для студентов, бесплатно для лиц до 18 лет.
Фото: Якутский музей им. Ем. Ярославского
Дает право на посещение постоянной экспозиции и выставки «Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия» из Бурятии, а также Галереи зарубежного искусства им. М.Ф. Габышева и Картинной галереи академика Осипова.
Время: 17-21 мая, 10.00-18.00
Стоимость: 700 руб./чел. Билет действителен в дни проведения фестиваля без экскурсионного обслуживания
Адрес: Кирова, 9, Петровского, 4 и Хабарова, 27.
Лекция И.Е. Алексеева – Хомус Уйбаан на тему «Идея стихотворного произведения А.Е. Кулаковского «Хомус».
Время: 17 мая, 10.00-13.00.
Адрес: ул. Крупской, 13, Центр опережающей профессиональной подготовки РС(Я).
Картинная галерея академика Афанасия Осипова проведет квест-игру.
Время: 17-21 мая, 10.00-18.00
Адрес: ул. Хабарова, 27.
Фото: Якутский музей имени Ярославского
В Доме художника пройдет арт-медиация по выставке художника И.И. Лебедева и мастер-класс «Прекрасные узоры» по созданию и росписи сумки-шоппера (все материалы предоставляются).
Время: 17-21 мая, 11.00-13.00.
Стоимость: 1000 руб./чел. Количество мест ограничено – 3 человека на один сеанс.
Адрес: Лермонтова 31/2Б.
Национальный художественный музей предлагает посетить сразу два мероприятия по одной цене: арт-медиация по выставке «Иван Шишкин. Живопись и графика» и мастер-класс «Лесной пейзаж» по живописи акрилом (все материалы предоставляются).
Время: 17-21 мая, 12.00 и 15.00.
Стоимость: 1500 руб./чел.
Количество мест ограничено - 10 человек на один сеанс.
Адрес: ул. Кирова, 9
В Национальном художественном музеее Якутии продолжается выставка классика изобразительного искусства России Ивана Шишкина из собрания Государственного музея изобразительных искусств Татарстана.
Время: 17-21 мая, с 12.00 – 20.00.
Вход согласно прейскуранту
Адрес: Кирова, 9.
Фото: Виртуальный русский музей
Музей музыки и фольклора народов Якутии приглашает на встречу с эвенкийской этно-певицей, артисткой Театра коренных малочисленных народов Севера Синельгой. Она проведет мастер-класс по горловому пению и круговому танцу эвенков.
Время: 17 мая, 15.00-17.00.
Стоимость билета: 300 руб./чел.
Адрес: ул. Кирова, 31, 3 этаж.
Галерея зарубежного искусства имени профессора М.Ф. Габышева приглашает посетить арт-медиацию по постоянной экспозиции и мастер-класс по рисованию на ткани «Крафтastic» (с собой необходимо принести вещь для росписи, остальные материалы предоставляются).
Время: 17-21 мая, 15.30-17.30.
Стоимость: 750 руб./чел. Количество мест ограничено – 10 человек на один сеанс.
Адрес: ул. Петровского, 4.
Увидеть реальных экспонатов и профессиональных реплик каменных орудий труда и керамики из неолита в Музейном комплексе «Моя история».
Время: 17-20 мая, 15.00-18.00.
Адрес: ул. К.Д. Уткина, 5.
Фото: Якутский музей им. Ем. Ярославского
Музейный комплекс «Моя история» проводит цикл коротких лекций в неформальной обстановке от историков, археологов.
Время: 17 мая, 15.00-16.00.
Адрес: К.Д. Уткина, 5.
Платное занятие по изготовлению керамической посуды от торгово-производственной компании «Чороон XXI век» для всех желающих, 12+.
Время: 17 мая, 16.00.
Адрес: пр. Ленина 5/2, этнографический центр «Якутская юрта».
Музейный комплекс «Моя история» организует интерактивную лекцию в игровой форме на тему «Раскоп», рассказывающая основы работы археолога.
Время: 17 мая, 16.00-17.00.
Адрес: ул. К.Д. Уткина, 5.
Фото: культура.рф
Время: 14 мая, 16.00 – 17.00.
Адрес: ул. К.Д. Уткина, 5, Музейный комплекс «Моя история»
Выставка новых поступлений из фондов Якутского музея им. Ем. Ярославского в Главном корпусе музея и другие мероприятия для детей и взрослых.
Время: 18 мая, с 10:00 до 16:30.
Вход свободный, 6+.
18 мая весь день будут проводиться бесплатные экскурсии, мастер-класс по настольным играм (хабылык, хаамыска), фотосессии на фоне камелька. В 11:00 состоится презентация VR-игры «Мэхэлэчээн булчут» по мотивам произведения Тимофея Сметанина и Якова Стручкова. 12:00-13:00 – «Остуоруйа-баттл» — конкурс сказителей для всех желающих, запись по телефону 42-89-12. 12:00-14:00 – Концерт творческих коллективов. 14:00-15:00 – Продажа книг и автограф-сессия от авторов и писателей Якутии. 16:00-18:00 – видеосъемка к 170-летию со дня рождения писателя В.Г. Короленко «Я бы выбрал Якутскую область…» по проекту студентов СВФУ.
Адрес: ул. Октябрьская, 10.
Фото: 2ГИС
Открытие выставки члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств Якутии Марии Гуляевой – Туойа и её учеников из Детской художественной школы.
Вход свободный, 12+
Время: 18 мая, 12.00.
Адрес: пр. Ленина 5/2, главный корпус.
Мастер Хаарчаана Баппагай представит экспозицию «Костюмы. Традиции. Куклы».
Вход по прейскуранту, 6+.
Время: 18-19 мая, с 10:00 до 16:30.
Адрес: пр. Ленина 5/2, главный корпус.
Цикл коротких лекций в неформальной обстановке от историков и археологов состоится в Музейном комплексе «Моя история».
Время: 18 мая, 15.00-16.00.
Адрес: ул. К.Д. Уткина, 5.
Фото: культура.рф
Открытие выставки, посвященной юбилею Анастасии Варламовой.
Время: 18 мая, 15.00-17.00.
Стоимость: 100 руб/чел.
Адрес: ул. Кирова, 31, 3 этаж, Музей музыки и фольклора народов Якутии
Время: 18 мая, 16.00-17.00.
Адрес: ул. К.Д. Уткина, 5, Музейный комплекс «Моя история»
Традиционные приемы игры на национальном якутском музыкальном инструменте продемонстрируют в Музее и Центре хомуса народов мира.
Время: 18-19 мая, 17.00-18.00.
Адрес: ул. Кирова 31, 3 этаж.
Этнограф и хранитель фондов Якутского музея Татьяна Старостина расскажет о традиционной одежде якутов.
Стоимость билета: 500 рублей.
Время: 19 мая, 11:00 ч.
Запись по телефону: 42-51-74, 18 +;
Адрес: пр. Ленина 5/2, главный корпус.
Фото: музей и центр хомуса Якутии
Цикл коротких лекций в неформальной обстановке от историков, археологов в Музейном комплексе «Россия – моя история».
Время: 19 мая, 15.00-16.00.
Адрес: К.Уткина, 5.
Музей музыки и фольклора народов Якутии организует встречу с преподавателем технических дисциплин Намского педагогического колледжа Андреем Осиповым.
Время: 19 мая, 15.00-17.00.
Стоимость: 300 руб./чел.
Адрес: ул. Кирова, 31.
Традиционный праздник в Международный день музеев.
Время: 20 мая, с 11:00 до 16:00.
Адрес: пр. Ленина 5/2, главный корпус.
Мероприятие в Якутском государственном литературном музеее им. Платона Ойунского
Время: 20 мая, 14.00.
Адрес: ул. Октябрьская, 10.
Цикл коротких лекций в неформальной обстановке от историков и археологов в музейном комплексе «Моя история».
Время: 20 мая, 15.00-16.00.
Адрес: ул. К.Д. Уткина, 5.
Время: 20 мая,15.00-16.00
Адрес: ул. Кирова 31, 3 этаж. Музей и Центр хомуса народов мира
Туяры Жирковой и Артура Семенова выступят в Музеее и Центре хомуса народов мира
Время: 20 мая, 18.00
Адрес: ул. Кирова 31, 3 этаж
Вечерняя шоу-программа «Ночь в музее» в Национальном художественном музее, Якутском краеведческом музее по отдельно программе
Время: 20 мая, с 19:00 до 22:00.
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