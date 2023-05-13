Куда сходить на Якутской музейной неделе с 15 по 21 мая: выставки, мастер-классы и концерты

Фото: 2ГИС

Жителей столицы республики приглашают на первую Якутскую музейную неделю с 15 мая по 21 мая. Всю неделю хранители истории и предметов искусства будут проводить для детей и взрослых различные мероприятия. «КП – Якутия» представляет полную программу этой акции, которая завершится традиционной «Ночью в музее».

Экскурсии в балагане

Якутский государственный литературный музей имени Платона Ойунского приглашает познакомиться с традиционным жилищем якутов. Экскурсия называется «Былыргы саха ыалын оло5о-дьаьа5а» (Быт древней семьи саха).

Время: 15-20 мая, 10.00-17.00.

Адрес: Октябрьская, 10.

«Музыкальное наследие предков»

Музей музыки и фольклора народов Якутии проводит квест-игру, посвященную традициям.

Время: 15 мая, 10.00-18.00.

Стоимость билета: 100 руб./чел.

Адрес: ул. Кирова, 31, 3 этаж.

Мастер-класс по якутскому шитью

В Музее музыки и фольклора народов Якутии мастерицы школы «Кырадаһын абылана» проведут урок по якутскому шитью.

Время: 16 мая, 11.00-17.00.

Стоимость билета: 500 руб./чел.

Адрес: ул. Кирова, 31, 3 этаж.

Фото: 2ГИС

Гончарное дело в истории Якутии

Доктор исторических наук Екатерина Романова проведет лекцию на тему «Сакральные технологии в культуре саха: гончарное ремесло и мир духов» в Якутском музее имени Ем. Ярославского.

Время: 16 мая, 11.00.

Вход свободный.

Адрес: пр. Ленина 5/2, главный корпус

Квест-игра

Якутский государственный литературный музей им. П.А. Ойунского приглашает квест-игру.

Время: 16 мая, 11.00

Адрес: ул. Октябрьская, 10

Мастер-класс «Неделя украшений»

В детской комнате Якутского музея имени Ем. Ярославского состоится творческий мастер-класс по созданию украшений.

Время: 16 мая – 17, 14.00. 18 мая 19

Адрес: пр. Ленина 5/2, главный корпус

Стоимость билетов: 250 руб.

Запись по телефону: 8914-263-95-05.

Фото: Якутский музей имени Ем. Ярославского

Экскурсия по дубель-шлюпке «Якуцкъ»

Прогуляться по парусному военному судну XVIII века приглашает Якутский музей имени Ем. Ярославского.

Время: 16 мая, 15.00. 18 мая 19 имая

Адрес: пр. Ленина 5/2, главный корпус

Стоимость билетов: 200 руб. для взрослых, 100 руб для студентов, бесплатно для лиц до 18 лет.

Запись по телефону: 42-51-74.

Выставка о якутском рыболовстве

Якутский краеведческий музей открывает выставку «Күөх боллох, мичик гын», посвященную традиционному занятию якутов – рыболовству.

Время: 16-19 мая, 10.00 – 16:30.

Адрес: пр. Ленина 5/2, главный корпус

Стоимость билетов: 200 руб. для взрослых, 100 руб для студентов, бесплатно для лиц до 18 лет.

«Стратег Победы – маршал Советского Союза – А.М. Василевский»

К 80-летию Курской битвы из фондов Якутского музея им. Ем. Ярославского собрала экспозицию в выставочном зале «Якутяне в годы ВОВ».

Время: 16-19 мая с 10.00 – 16.30.

Адрес: пр. Ленина 5/2, главный корпус.

Стоимость билетов: 200 руб. для взрослых, 100 руб для студентов, бесплатно для лиц до 18 лет.

Фото: Якутский музей им. Ем. Ярославского

Комплексный билет «Музейные Бермуды»

Дает право на посещение постоянной экспозиции и выставки «Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия» из Бурятии, а также Галереи зарубежного искусства им. М.Ф. Габышева и Картинной галереи академика Осипова.

Время: 17-21 мая, 10.00-18.00

Стоимость: 700 руб./чел. Билет действителен в дни проведения фестиваля без экскурсионного обслуживания

Адрес: Кирова, 9, Петровского, 4 и Хабарова, 27.

Лекция о творчестве Алексея Кулаковского

Лекция И.Е. Алексеева – Хомус Уйбаан на тему «Идея стихотворного произведения А.Е. Кулаковского «Хомус».

Время: 17 мая, 10.00-13.00.

Адрес: ул. Крупской, 13, Центр опережающей профессиональной подготовки РС(Я).

Квест-игра «В гостях у мастера»

Картинная галерея академика Афанасия Осипова проведет квест-игру.

Время: 17-21 мая, 10.00-18.00

Адрес: ул. Хабарова, 27.

Фото: Якутский музей имени Ярославского

Комплексный билет «Прекрасные узоры»

В Доме художника пройдет арт-медиация по выставке художника И.И. Лебедева и мастер-класс «Прекрасные узоры» по созданию и росписи сумки-шоппера (все материалы предоставляются).

Время: 17-21 мая, 11.00-13.00.

Стоимость: 1000 руб./чел. Количество мест ограничено – 3 человека на один сеанс.

Адрес: Лермонтова 31/2Б.

Комплексный билет «Царь леса»

Национальный художественный музей предлагает посетить сразу два мероприятия по одной цене: арт-медиация по выставке «Иван Шишкин. Живопись и графика» и мастер-класс «Лесной пейзаж» по живописи акрилом (все материалы предоставляются).

Время: 17-21 мая, 12.00 и 15.00.

Стоимость: 1500 руб./чел.

Количество мест ограничено - 10 человек на один сеанс.

Адрес: ул. Кирова, 9

«Иван Шишкин. Живопись и графика»

В Национальном художественном музеее Якутии продолжается выставка классика изобразительного искусства России Ивана Шишкина из собрания Государственного музея изобразительных искусств Татарстана.

Время: 17-21 мая, с 12.00 – 20.00.

Вход согласно прейскуранту

Адрес: Кирова, 9.

Фото: Виртуальный русский музей

Арт-встреча с Синильгой

Музей музыки и фольклора народов Якутии приглашает на встречу с эвенкийской этно-певицей, артисткой Театра коренных малочисленных народов Севера Синельгой. Она проведет мастер-класс по горловому пению и круговому танцу эвенков.

Время: 17 мая, 15.00-17.00.

Стоимость билета: 300 руб./чел.

Адрес: ул. Кирова, 31, 3 этаж.

Комплексный билет «Крафтastic»

Галерея зарубежного искусства имени профессора М.Ф. Габышева приглашает посетить арт-медиацию по постоянной экспозиции и мастер-класс по рисованию на ткани «Крафтastic» (с собой необходимо принести вещь для росписи, остальные материалы предоставляются).

Время: 17-21 мая, 15.30-17.30.

Стоимость: 750 руб./чел. Количество мест ограничено – 10 человек на один сеанс.

Адрес: ул. Петровского, 4.

Мини-выставка древних орудий труда

Увидеть реальных экспонатов и профессиональных реплик каменных орудий труда и керамики из неолита в Музейном комплексе «Моя история».

Время: 17-20 мая, 15.00-18.00.

Адрес: ул. К.Д. Уткина, 5.

Фото: Якутский музей им. Ем. Ярославского

«Эпоха камня»

Музейный комплекс «Моя история» проводит цикл коротких лекций в неформальной обстановке от историков, археологов.

Время: 17 мая, 15.00-16.00.

Адрес: К.Д. Уткина, 5.

Мастер-класс по керамике

Платное занятие по изготовлению керамической посуды от торгово-производственной компании «Чороон XXI век» для всех желающих, 12+.

Время: 17 мая, 16.00.

Адрес: пр. Ленина 5/2, этнографический центр «Якутская юрта».

Секреты археолога

Музейный комплекс «Моя история» организует интерактивную лекцию в игровой форме на тему «Раскоп», рассказывающая основы работы археолога.

Время: 17 мая, 16.00-17.00.

Адрес: ул. К.Д. Уткина, 5.

Фото: культура.рф

Мастер-класс «Археологический рисунок. Основы»

Время: 14 мая, 16.00 – 17.00.

Адрес: ул. К.Д. Уткина, 5, Музейный комплекс «Моя история»

День открытых дверей в Якутском музее и его филиалах

Выставка новых поступлений из фондов Якутского музея им. Ем. Ярославского в Главном корпусе музея и другие мероприятия для детей и взрослых.

Время: 18 мая, с 10:00 до 16:30.

Вход свободный, 6+.

День открытых дверей в музее Платона Ойунского

18 мая весь день будут проводиться бесплатные экскурсии, мастер-класс по настольным играм (хабылык, хаамыска), фотосессии на фоне камелька. В 11:00 состоится презентация VR-игры «Мэхэлэчээн булчут» по мотивам произведения Тимофея Сметанина и Якова Стручкова. 12:00-13:00 – «Остуоруйа-баттл» — конкурс сказителей для всех желающих, запись по телефону 42-89-12. 12:00-14:00 – Концерт творческих коллективов. 14:00-15:00 – Продажа книг и автограф-сессия от авторов и писателей Якутии. 16:00-18:00 – видеосъемка к 170-летию со дня рождения писателя В.Г. Короленко «Я бы выбрал Якутскую область…» по проекту студентов СВФУ.

Адрес: ул. Октябрьская, 10.

Фото: 2ГИС

Выставка художника-керамиста Марии Гуляевой – Туойа

Открытие выставки члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств Якутии Марии Гуляевой – Туойа и её учеников из Детской художественной школы.

Вход свободный, 12+

Время: 18 мая, 12.00.

Адрес: пр. Ленина 5/2, главный корпус.

Выставка кукол народов Якутии

Мастер Хаарчаана Баппагай представит экспозицию «Костюмы. Традиции. Куклы».

Вход по прейскуранту, 6+.

Время: 18-19 мая, с 10:00 до 16:30.

Адрес: пр. Ленина 5/2, главный корпус.

«Эпоха палеометаллов»

Цикл коротких лекций в неформальной обстановке от историков и археологов состоится в Музейном комплексе «Моя история».

Время: 18 мая, 15.00-16.00.

Адрес: ул. К.Д. Уткина, 5.

Фото: культура.рф

К 75-летию народной артистки Якутии

Открытие выставки, посвященной юбилею Анастасии Варламовой.

Время: 18 мая, 15.00-17.00.

Стоимость: 100 руб/чел.

Адрес: ул. Кирова, 31, 3 этаж, Музей музыки и фольклора народов Якутии

Мастер-класс по наскальной живописи

Время: 18 мая, 16.00-17.00.

Адрес: ул. К.Д. Уткина, 5, Музейный комплекс «Моя история»

Мастер-класс игры на хомусе

Традиционные приемы игры на национальном якутском музыкальном инструменте продемонстрируют в Музее и Центре хомуса народов мира.

Время: 18-19 мая, 17.00-18.00.

Адрес: ул. Кирова 31, 3 этаж.

Лекция «Якутская традиционная одежда»

Этнограф и хранитель фондов Якутского музея Татьяна Старостина расскажет о традиционной одежде якутов.

Стоимость билета: 500 рублей.

Время: 19 мая, 11:00 ч.

Запись по телефону: 42-51-74, 18 +;

Адрес: пр. Ленина 5/2, главный корпус.

Фото: музей и центр хомуса Якутии

История средневековья

Цикл коротких лекций в неформальной обстановке от историков, археологов в Музейном комплексе «Россия – моя история».

Время: 19 мая, 15.00-16.00.

Адрес: К.Уткина, 5.

Арт-встреча с мастером якутских струнно-смычковых инструментов

Музей музыки и фольклора народов Якутии организует встречу с преподавателем технических дисциплин Намского педагогического колледжа Андреем Осиповым.

Время: 19 мая, 15.00-17.00.

Стоимость: 300 руб./чел.

Адрес: ул. Кирова, 31.

Музейный пикник

Традиционный праздник в Международный день музеев.

Время: 20 мая, с 11:00 до 16:00.

Адрес: пр. Ленина 5/2, главный корпус.

«Ожившие герои произведений якутской литературы»

Мероприятие в Якутском государственном литературном музеее им. Платона Ойунского

Время: 20 мая, 14.00.

Адрес: ул. Октябрьская, 10.

Якутия в XVII-XIX веках

Цикл коротких лекций в неформальной обстановке от историков и археологов в музейном комплексе «Моя история».

Время: 20 мая, 15.00-16.00.

Адрес: ул. К.Д. Уткина, 5.

Мастер класс «Современный стиль игры на хомусе»

Время: 20 мая,15.00-16.00

Адрес: ул. Кирова 31, 3 этаж. Музей и Центр хомуса народов мира

Концерт-медитация хомусистов-импровизаторов

Туяры Жирковой и Артура Семенова выступят в Музеее и Центре хомуса народов мира

Время: 20 мая, 18.00

Адрес: ул. Кирова 31, 3 этаж

Акция «Ночь в музее»

Вечерняя шоу-программа «Ночь в музее» в Национальном художественном музее, Якутском краеведческом музее по отдельно программе

Время: 20 мая, с 19:00 до 22:00.

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