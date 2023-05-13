С 15 мая откроется первая Якутская музейная неделя

Фото: Якутский объединенный музей имени Ем. Ярославского

С 15 по 21 мая впервые состоится Якутская музейная неделя, сообщает пресс-центр Минкульта Якутии.

Акция приурочена к Международному дню музеев, который ежегодно отмечается 18 мая, и всероссийской культурно-просветительской акции «Ночь музеев», к которой республика присоединится 20 мая.

– Одна из наших главных задач – провести в эти дни интересные и увлекательные мероприятия, выставки, экскурсии, мастер-классы, лекции, и в том числе обеспечить наибольший охват детей и молодежи от 14 до 22 лет – держателей «Пушкинской карты». В этом году к этому проекту присоединятся все государственные музеи, – рассказал министр культуры и духовного развития республики Юрий Куприянов.

Якутская музейная неделя пройдет пяти трекам: искусство, краеведение, история, литература и музыка. В рамках каждого из этих направлений музеи подготовили отдельные программы, включающие выставки, экскурсии, лекции, мастер-классы, квесты и т. д. С программой Якутской музейной недели вы можете ознакомиться здесь и на официальных сайтах и социальных сетях государственных музеев.

Одним из основных событий будущей недели станет церемония вручения ежегодной премии главы Якутии имени мецената Михаила Габышева в области музейного дела за 2022 год. , которая состоится 18 мая. Также 20 мая состоится стартует всероссийская акция «Ночь музеев» под девизом «История и истории», приуроченная к Году педагога и наставника.

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