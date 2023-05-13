Вернется ли в свою семью ребенок, найденный голым на улице в Якутске, будет решать комиссия

Фото: "Якутск вечерний"

История 4-летнего малыша, найденного без одежды на улице, поразила и возмутила жителей Якутска. Как узнала «КП – Якутия», на сегодняшний день ребенок все еще остается в социальном учреждении.

Напомним, 3 мая на улице Красильникова случайный прохожий наткнулся на малолетнего ребенка без одежды. Неравнодушный горожанин отвел его в отдел полиции №1 Якутска, откуда его направили в социальное детское учреждение для реабилитации.

Как выяснилось, найденышу 4 года, он младший ребенок в семье, где растут еще двое детей. Инспекторы ПДН совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних посетили семью и проверили условия проживания.

– За ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних родители привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Семья поставлена на профилактический учет, – сообщили в пресс-службе МВД по Якутии.

Возвращать ли ребенка в семью, будет решать комиссия органов опеки и попечительства.

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