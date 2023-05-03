В Якутске на улице нашли ребенка без одежды

Фото: «Якутск Вечерний»

Утром в среду, 3 мая, на улице Красильникова случайный прохожий нашел мальчика без одежды, сообщает издание «Якутск Вечерний».

Как малолетний ребенок оказался там один и в таком виде — неизвестно. С утра в Якутске температура воздуха составляла 0 градусов.

Неравнодушный горожанин укутал найденыша в одеяло и привел в отдел полиции.

«По факту нахождения безнадзорного малолетнего ребенка без одежды на улице Красильникова проводится проверка. Около 10 часов он был доставлен в отдел полиции неравнодушным горожанином», — сообщили в пресс-службе МВД.

Мальчика направили в социальное детское учреждение. Там с ним будут работать специалисты по реабилитации.

Инспектора ПДН уже нашли родителей, обстоятельства произошедшего выясняются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.