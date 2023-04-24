Роскошные коттеджи Якутска: топ-5 самых дорогих частных домов в городе

Фото: Yakutskcity.ru

Вы ведь видели большие каменные и кирпичные коттеджи в разных уголках Якутска, не только на окраине, но и в центре. К примеру, у пляжа в 202 микрорайоне или в Строительном округе.

Они стоят огороженные высоким забором, неприступные и недосягаемые. А хотите узнать, что там внутри и сколько нулей у них в цене? Давайте заглянем.

Список составлен на основе данных с сайтов объявлений DoskaYkt и «Циан».

№5 Трехэтажный коттедж в 202 микрорайоне — 46 000 000 рублей

Фото: «Циан»

На пятом месте — один из тех самых домов рядом с пляжем в 202 микрорайоне. Трехэтажный, каменный.

Характеристика: площадь — 300 кв.м, участок — 17 соток, год постройки — не указан.

Фото: «Циан»

На территории есть теплый гараж на две машины, огород, теплицы, грядки.

Дом полностью благоустроенный, центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация. На каждом этаже ванные, несколько спальных комнат. Балконы во все стороны. Большой камин. Подробнее здесь.

№4 Трехэтажный коттедж в сосновом бору — 50 000 000 рублей

Фото: «Циан»

На четвертом месте — трехэтажный дом в живописном сосновом бору по Окружной дороге.

Характеристика: площадь — 432 и 50,5 кв.м, участок — 32,6 сотки, год постройки — не указан.

Фото: «Циан»

Автоматические ворота и калитка с видеодомофоном. Во дворе детская площадка с травмобезопасным покрытием: есть качели, песочница, горки, спортивный уголок. Видеонаблюдение, автоматическое освещение. Колодец, две теплицы, грядки, летний водопровод для полива, курятник зимний и летний, зона барбекю, контейнер-кладовая, два вольера для собак.

Домов два: гостевой и основной. Первый — благоустроенный деревянный дом на винтовых сваях площадью 50,5 кв.м. Две жилые комнаты, кухня-гостевая, совмещенный санузел.

Основной дом каменный, на железобетонных сваях. Котельная пристроена к дому, отдельный вход с улицы. Есть бассейн, сауна, тренажеры. Мульти-сплит система кондиционирования, фильтры очистки воды, трехфазное электроснабжение и т.п. — одним словом, дом оснащен всем, чем только можно. Подробнее здесь.

№3 Двухэтажный коттедж на Сергеляхе — 60 000 000 рублей

Фото: «Циан»

На третьем месте — двухэтажный каменный дом на 4-м километре Сергеляхского шоссе.

Характеристика: площадь — 427 кв.м, участок — 17 соток, год постройки — 2013.

Фото: «Циан»

На участке есть нежилое помещение под магазин площадью 200 кв.м, а также гараж и теплица.

В доме теплые полы, очень просторная ванная комната, большая кухня и т.п. Подробнее здесь.

№2 Двухэтажный дом в Гимеине — 65 000 000 рублей

Фото: DoskaYkt

На втором месте — двухэтажный дом с несколькими объектами на двух смежных участках в Гимеине.

Характеристика: площадь — 144,5 кв.м, участок — 10,5 и 8,7 сотки, год постройки — 2018.

Фото: DoskaYkt

На территории есть баня с бассейном, парилкой, каминным и спортивным залами, двумя совмещенными санузлами и тремя комнатами. Газовая котельная, ледник, три теплицы с отоплением и летним водопроводом, два вольера для животных и две незавершенные постройки. Первая — жилой дом площадью 543,2 кв.м. Готовность — 70%. Второй недостроенный объект — гараж с автоподъемником на 10 тонн и емкостью для мойки машины.

Основной дом на сваях. На первом этаже гараж на две машины с автоматическими воротами. На втором — две комнаты, кухня, большой балкон, совмещенный санузел, теплые полы. Все объекты газифицированы. Подробнее здесь.

№1 Коттедж в Строительном круге — 65 000 000 рублей

Фото: DoskaYkt

Этот коттедж мы поставили на первое место, хотя цена у него и одинаковая с предыдущим домом, так как и район у него «центрее», и сам дом добротнее, прямо как мини-замок.

Характеристика: площадь — 333 кв.м, участок — 23 сотки, год постройки — 2003.

Фото: DoskaYkt

Котельная стоит отдельно во дворе. Гараж на три машины. Домик для сторожа. Земля в собственности. И гараж, и сторожка выполнены снаружи в едином стиле с основным домом.

В самом доме внутри отделка из дерева. На нулевом этаже кухня, кладовая, погреб, сейфовая, постирочная, санузел. На первом — гардеробная, гостиная, гостевая спальня, каминный зал. На втором — холл, две спальни, кабинет, ванная и отдельно санузел. Подробнее здесь.

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