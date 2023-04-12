Шок-цена: топ-5 самых дорогих квартир на продажу в Якутске

Фото: sdelanounas.ru

Кухня размером с однушку, два-три уровня, огромные панорамные окна, балкон, где уместился бы целый кабинет — таковы самые шикарные квартиры в Якутске, выставленные на продажу.

Вы заметили, что в последнее время на сайтах объявлений таких квартир стало больше? С большой квадратурой, первоклассным ремонтом и множеством нулей в цене. Мы заметили. И составили топ-5 дорогущих квартир столицы республики на апрель 2023 года. Объявления о продаже нашли в базе данных DoskaYkt и «Циан».

Нашли, заглянули и немножко помечтали. Предлагаем и вам совершить небольшую виртуальную прогулку.

№5 Трехкомнатная квартира на Орджоникидзе — 25 миллионов рублей

Фото: DoskaYkt

На пятом месте — трехкомнатная квартира в доме индивидуальной планировки в самом центре города на улице Орджоникидзе.

Характеристика: площадь — 112 кв.метров, этаж — третий, год постройки — 2002.

Фото: DoskaYkt

Центр города. Закрытая и охраняемая территория, видеонаблюдение. В доме 28 квартир, по четыре на этаже. Кладовая.

Автономное газовое отопление. Окна в две стороны. Подробнее здесь.

№4 Трехкомнатная квартира в «Парусах» с машиноместом — 25,5 миллиона рублей

Фото: DoskaYkt

На четвертом месте — трехкомнатная квартира в жилом комплексе «Паруса» в 203 микрорайоне Якутска.

Характеристика: площадь — 103 кв.метра, этаж — четвертый, год постройки — 2018.

Фото: DoskaYkt

Теплая парковка. Детская и спортивная площадки. Закрытый двор, видеонаблюдение, консьерж, видеодомофон и красивая входная зона. Стояночное место на -1 этаже площадью 19 кв.м.

Панорамные окна с видом на город и реку. Кухня-гостиная на 65 кв.м. Подробнее здесь.

№3 Двухуровневая квартира на Чепалова — 28,5 миллиона рублей

Фото: DoskaYkt

На третьем месте — просто огромная двухуровневая квартира в Залоге — целых 237-239 кв.метров. Насчет количества комнат мы затрудняемся отвечать: на DoskaYkt указано «четырехкомнатная», на «Циане» — «трехкомнатная».

Характеристика: площадь — 237-239 кв.метров (нижний этаж — 147 кв.м, верхний — 90 кв.м), этаж — 16-й и 17-й, год постройки — 2021.

Фото: DoskaYkt

Придомовая территория асфальтирована, большая детская площадка, своя парковка. Видеонаблюдение во дворе и внутри дома.

Автономное отопление. Огромные панорамные окна на обоих этажах, на верхнем — полностью по периметру. Утепленный балкон на нижнем этаже. Кладовая на кухне. Подробнее здесь.

№2 Трехуровневая квартира в таунхаусе на Шавкунова — 28,75 миллиона рублей

Фото: 2ГИС, «Циан»

На втором месте — еще одна огромная квартира. У нее уже три уровня. И находится она в таунхаусе рядом со стадионом «Туймаада».

Характеристика: площадь — 240,8 кв.метра, этаж — с первого по третий, год постройки — 2000.

Фото: «Циан»

Теплый гараж. Собственная территория с парковкой и шлагбаумом. Детская площадка, закрытый двор, видеонаблюдение.

Автономное газовое отопление. Отсутствие квартплаты, только счетчики, свет, газ и холодная вода. Две кладовые, прачечная, зона отдыха с настоящим камином. Подробнее здесь.

№1 Трехкомнатная квартира напротив парка — 29,85 миллиона рублей

Фото: 2ГИС, «Циан»

И наконец первое место — трехкомнатная квартира в большом многоквартирном доме напротив парка. Вы его знаете: там много магазинов на первом этаже.

Характеристика: площадь — 160 кв.метров, этаж — 12-й, год постройки — 2011.

Фото: «Циан»

Детская площадка, открытый двор, шлагбаум. Подъезд под наблюдением консьержа.

Окна на две стороны: внутренний двор и Крестьянский рынок. Две лоджии. Прачечная. Владелец утверждает, что в квартире никто не жил. Подробнее здесь.

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