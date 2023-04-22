Забил до смерти черенком от веника и спинкой кровати. В Якутии вынесли приговор убийце двух человек

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Житель Тит-Ары Усть-Алданского района признан виновным в убийстве двух приятелей, сообщает пресс-служба Верховного суда Якутии.

Трагедия произошла 25 сентября 2022 года. 29-летний местный житель встретился с двумя приятелями 29 и 42 лет. Они устроили небольшое застолье в бане, после чего под действием алкоголя между ними возникла ссора.

Мужчины вышли во двор, где обвиняемый подобрал деревянный черенок от веника и спинку железной кровати. Этими подручными предметами он начал избивать своих собутыльников. Мужчина вошел в раж и бил, куда придется, в том числе по голове, шее и грудной клетке. Позже следователи насчитают на телах не менее 41 ударов одному и 31 удара другому.

От тяжелых травм потерпевшие скончались на месте, их тела были обнаружены следующей ночью. Тогда же обвиняемый был задержан и помещен под стражу.

По версии следствия, убийства произошли на почве личной неприязни. Мужчину обвинили по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ. Его приговорили к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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