В Якутии посиделка в бане закончилась двойным убийством

Фото: СУ СК России по Якутии

Завершено расследование убийства двух человек в селе Тит-Ары Усть-Алданского района, сообщают пресс-службы СУ СК России по Якутии и прокуратуры республики.

25 сентября 2022 года 29-летний местный житель встретился с двумя приятелями 29 и 42 лет. Они устроили небольшое застолье в бане, под действием алкоголя между ними возникла ссора.

Мужчины вышли во двор, где обвиняемый подобрал деревянный черенок от веника и спинку железной кровати. Этими подручными предметами он начал избивать своих собутыльников. Мужчина вошел в раж и бил, куда придется, в том числе по голове, шее и грудной клетке. От тяжелых травм потерпевшие скончались на месте, их тела были обнаружены следующей ночью. Тогда же обвиняемый был задержан и помещен под стражу.

Уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ вел Чурапчинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по республике. По версии следствия, убийства произошли на почве личной неприязни.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в суд.

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