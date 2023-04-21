Когда вернут Ильича? Озвучены сроки возвращения памятника Владимиру Ленину на главную площадь Якутска

Фото: KP.RU

В июле прошлого года с крупнейшей площади Якутска исчез памятник Владимиру Ленину, который простоял на своем месте 55 лет. «Тело» перевезли в секретное место, на режимный объект. К 153-летию Владимира Ильича газета «Якутск вечерний» узнала, что происходит с памятником сейчас.

О том, как разбирали достопримечательность и о проекте ее реконструкции, читайте по ссылке. Ранее «КП – Якутия» писала, что своего обновления памятник вождю ждал почти 4 года. По словам специалистов, была угроза обрушения постамента.

Реконструкцию памятника и постамента, а также благоустройство территории у Дома правительства №2 обещали закончить к декабрю 2023 года. Стоимость этого проекта – 20 млн рублей. По сведениям лидера КПРФ Якутии вице-спикера Ил Тумэна Виктора Губарева, цена проекта постепенно увеличилась.

Выполняет работы Служба единого заказчика Якутии. Подрядчик — известная дизайн-студия «Уран» в лице Вячеслава Яроева. 30 июня они получили подряд на реставрацию памятника за 19,7 миллиона.

На консервации и хранении

Как ранее писала «КП – Якутия», 90-тонный кран поднял бронзового Владимира Ленина и вывез из центра города на склад Службы эксплуатационно-технического обеспечения (СЭТО) на Базовом переулке, где его и будут реставрировать. Объект считается секретным, потому журналистам «ЯВ » не удалось туда пробиться, даже несмотря на содействие уважаемых людей.

– На все наши увещевания и запросы отвечали: «Это режимный объект, фотографировать запрещено!», – пишет издание.

Главный инженер дизайн-студии «Уран» Петр Шишигин сообщил, что при демонтаже были выявлены ранее не исследованные участки фундамента, которые нуждаются в дополнительных работах. Кроме того, в предыдущей документации были допущены неточности. На техническом совете эксперты приняли решение о корректировке проектной документации.

По его словам, пока новых инвестиций в проект не производилось, работы ведутся в условиях ранее заключенного контракта.

— Памятник лежит на консервации и хранении. Сейчас, при наступлении положительных температур воздуха, будем заниматься реставрацией. Если всё будет нормально, то до конца сентября памятник вернется на место. Это же объект культурного наследия, охраняется государством, мы обязаны его вернуть на место. Всю зиму проект лежал на экспертизе, пора уже начинать работать., – отметил Петр Шишигин.

Бронзовая фигура будет очищена, избавлена от дефектов, обезжирена и покрашена. Представитель подрядчика уточнил, что ее покроют фторэпоксидным лаком, который обеспечит продолжительную защиту от агрессивного воздействия атмосферы. Требуется еще реставрация плиты постамента, которая изветшала спустя годы.

По проекту запланированы установка нового фундамента, замена и демонтаж облицовочных гранитных плит постамента и трибун с устройством водоотводных лотков, замена бетонного обрамления цветочных клумб, асфальтового покрытия площади, добавил руководитель Управления Госстройжилнадзора Якутии Павел Аргунов.

Справка:

Памятник Ленину установлен в 1967 году после 10 лет изучения возможности установки массивного памятника в условиях вечной мерзлоты. Авторы — скульптор Ю. Стручков, архитекторы — Н. Миловидов и С. Ожегов, которым за создание памятника было присвоено звание заслуженных деятелей искусства ЯССР.

В прошлом году, к 100-летию ЯАССР, власти региона хотели также провести реконструкцию площади Ленина. Планировалось, половину назвать площадью Республики и возвести 60-метровый герб Якутии, из-за чего памятником будет утрачена роль доминанты. Но пока не случилось..

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