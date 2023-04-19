ЯСИА

19 апреля Федерация профсоюзов Якутии определила формы проведения первомайской акции профсоюзов, сообщает пресс-служба федерации.

Было принято решение об отзыве заявки на проведение первомайской демонстрации трудящихся в Якутске. Напомним, ранее сообщалось, что Федерация профсоюзов Якутии организует парад трудовых коллективов при поддержке мэрии Якутска.

Вместо парада теперь предлагают провести первомайские конкурсы среди первичных профсоюзных организаций, встречу профактива с руководством республики, различные собрания, гуманитарные акции в поддержку участников специальной военной операции, праздники Весны и Труда и так далее.

«Первомай — во все времена это сплочение трудящихся в праздник Весны и Труда, день выражения своей воли и позиции. Поэтому мы и в этом году покажем Якутии нашу активность», — сообщили в Федерации профсоюзов Якутии.

В мэрии Якутска подтвердили отмену праздника. При этом власти города добавили, что были готовы к проведению Первомайской демонстрации и праздничных мероприятий, в соответствии с утвержденным планом организационно-технических мероприятий.

Первомайская демонстрация в Якутске не проводилась в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса. В 2022 году парад состоялся.

В этом году во многих российских городах также отменили праздничные шествия. В частности, об отмене демонстраций уже заявили в Москве, Екатеринбурге, Воронеже и других городах. Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков не рекомендовал проводить 1 мая митинги и шествия, объясняя это повышенным уровнем террористической опасности.

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