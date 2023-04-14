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НовостиОбщество14 апреля 2023 3:50

Жителей Якутска приглашают принять участие в параде трудовых коллективов 1 мая

Колонны будут двигаться по улице Кирова до Комсомольской площади
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске 1 мая пройдет парад трудовых коллективов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Праздничный парад, посвященный празднику Весны и Труда, будет организован Федерацией профсоюзов Якутии при поддержке мэрии Якутска.

Праздничный парад-шествие начнется в 9.30 часов с построения колонн по улице Кирова (возле здания Бизнес-центра). В 11.00 часов колонны начнут движение по маршруту по улице Кирова до Комсомольской площади. Схема построения колонн будет утверждена организаторами мероприятия на основании поступивших заявок.

Коллективы предприятий, организаций города Якутска до 19 апреля могут подать заявки на участие в параде-шествии в территориальные органы управления городского округа.

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