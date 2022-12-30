«Они просто воруют». Датская компания присвоила права на музыку якутской рок-группы

Рок-группа «Хардыы». Фото из архива Гаврила КОЛЕСОВА

Известный якутский режиссер Дмитрий Давыдов («Пугало», «Костер на ветру») с изумлением узнал, что он незаконно использует музыку местной рок-группы «Хардыы» в своем фильме «Молодость».

Давыдов рассказал «КП - Якутия», что размещая трейлеры своего фильма в YouTube, ему пришло уведомление о «страйках».

— Стал выяснять и узнал, что страйки прилетели за использование в трейлерах песен нашей панк-рок-группы «Хардыы». Эта старая группа, которая пела еще в 90-е годы. Музыка есть и в самом фильме, причем является частью сюжетной канвы, а не просто музыкальной составляющей, — говорит режиссер.

О своих правах на музыку «Хардыы» заявила датская компания Danmark Music Group. Но режиссер считает, что датчане просто-напросто украли права.

— Скорее всего, эта фирма воспользовалась тем, что Гаврил «Ганнибал» Колесов (фронтмен, автор музыки и текстов группы «Хардыы») не оформил никаких прав на свое творчество. И датчане просто подобрали, что плохо лежит и оформили на себя. Но разве так можно? Никаких бумаг Колесов с ними не подписывал и они с ним никогда не связывались, — негодует Давыдов.

К слову, Danmark Music Group уже не в первый раз нагло присваивает чужое творчество других групп и исполнителей. С 2015 года компания пытается присвоить авторские права на композиции, размещенные на видеохостинге. Режиссер планирует отстоять права музыкантов.

— Мы обратились к московским юристам. Сейчас они готовят соответствующий иск. Если эта компания не захочет уладить все мирно, значит будем судится, — отмечает режиссер.

Справка КП:

«Хардыы» (в переводе «Шаг») - якутская панк-рок-группа, образовалась в 1991 году в селе Майя Мегино-Кангаласского района.

Свое прозвище «Ганнибал» основатель группы Гаврил Колесов получил от сокращения своего имени Ганя.

В 2019 году якутский режиссер Иван Кривогорницын снял документальный фильм о группе — «Ганнибал».

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