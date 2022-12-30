В Нерюнгри изъято более семи тысяч литров контрафактной водки

Фото: МВД Медиа

Полицейские в Нерюнгри установили 64-летнего предпринимателя, хранившего и торговавшего нелегальным алкоголем, сообщает пресс-служба МВД России.

Установлен факт продажи водки местным жителям. А при обыске в магазине на улице Амгинская оперативники нашли 38 бутылок нелегального горячительного, а также тетрадь с записями «чёрной бухгалтерии». Но это была только верхушка айсберга, настоящие запасы были обнаружены в 40-тонном контейнере во дворе здания.

Там хранилось ещё 747 коробок с алкогольной продукцией различных наименований без федеральных специальных и акцизных марок. Всего из нелегального оборота изъято более семи тысяч литров контрафактной водки общей стоимостью почти четыре миллиона рублей.

Фото: МВД Медиа

Естественно, что весь этот алкоголь предназначался для продажи Заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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