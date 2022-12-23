Пять лет в колонии и штраф 27 миллионов. «Алкобарону» из Нерюнгри вынесли приговор за взятку начальнику полиции

Осужденный предприниматель. Фото: СУ СК РФ по Якутии

45-летний предприниматель из Нерюнгри признан виновным в даче взяток сотруднику полиции в особо крупном размере, сообщает прокуратура Якутии.

Установлено, что с января 2018 по ноябрь 2020 года владелец торговал алкоголем в розницу различных торговых точках. Чтобы у правоохранительных органов не было к нему вопросов, он передавал взятки сотруднику полиции за «крышевание». Взятки он передавал как сам, так и через другого коммерсанта, который также продавал алкоголь.

Взамен заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по Нерюнгринскому району покровительствовал нечистоплотному бизнесмену и смотрел сквозь пальцы на его незаконную торговлю пивом и другим алкоголем. Всего за этот период было передано взяток на сумму более трех миллионов рублей.

В отношении взяткодателя было заведены уголовные дела по факту дачи взяток и посредничестве во взяточничестве. Дело направлено в суд. Кроме того, суд арестовал имущество обвиняемого. Это гаражи, квартиры, земельные участки, а также автомобиль «Lexus LX 570» на сумму свыше 13,3 миллиона рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Поэтому уголовное дело в отношении него рассмотрено в особом порядке.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 миллионов рублей. Он взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Что касается сотрудника полиции, то по нему заведено отдельное уголовное дело и расследование еще продолжается. Как ранее сообщала пресс-служба МВД по Якутии, в мае 2022 года данный сотрудник был уволен за другое дисциплинарное нарушение, порочащее честь сотрудника органов внутренних дел.

Также продолжается расследование дела в отношении второго предпринимателя-взяткодателя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Заплатил за «крышу» более трех миллионов рублей. Владелец алкомаркетов из Нерюнгри обвиняется в даче взяток полицейскому (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.