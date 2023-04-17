«Наш симулятор суров». Разработчики якутской игры BULT бросают вызов любителям охоты

Фото: BULT

Вы уже видели трейлер новой якутской игры про охоту BULT? Мы да, и он произвел на нас сильное впечатление. Поэтому мы решили связаться с его создателями и задать им несколько вопросов об их детище.

«BULT — это суровый симулятор, стремящийся передать все ощущения реальной охоты. Наша задача не развлечь, а развить основные навыки охотника — не только точную стрельбу, но и умение незаметно подойти к цели, ориентироваться на местности, понимать повадки, распознавать голоса дичи и научиться доверять своим инстинктам», — говорится в описании.

Всего в команде четыре человека. На вопросы «КП — Якутия» отвечали все они по очереди, у кого было время.

О команде

Как уже говорилось, в команде сейчас четыре человека. И все они пришли из разных сфер. Ребята считают это большим плюсом: такой опыт помогает креативно подходить к решению задач. В проекте они многому научились: кто-то с нуля изучил новые для него языки программирования, кто-то — дизайнерские программы и т.д.

В будущем они планируют расширить свой состав.

Об игре BULT

Во-первых, это компьютерная игра, а не мобильная. Хотя, возможно, в будущем и выйдет версия для смартфонов.

Во-вторых, она уже вышла. Скачать ее можно на платформе VK Play по ссылке. Стоит 230 рублей. Пока это альфа-версия, т.е. первая. Ее еще будут обновлять.

Фото: BULT

Игра на русском языке. Локация — тайга в Якутии со всеми вытекающими атрибутами: старые постройки, орнаменты, коновязь сэргэ и пр. Создатели хотят, чтобы люди за пределами республики смогли погрузиться в атмосферу якутской тайги, поэтому подобных фишек в игре достаточно и их количество будет расти. А якутские охотники, думаем, будут в восторге от знакомых пейзажей.

В симуляторе планируют следующую смену времен года: ранняя и поздняя весна, ранняя и поздняя осень. Смена сезонов влияет как на правила ведения охоты, так и на окрас и поведение уток. Пока же доступна только ранняя весна.

Главный герой, охотник, передвигается на своих двоих. У него нет лошади. Но скоро он «купит» резиновую лодку и «смастерит» якутский челн тыы. Кстати, его охотугодья называются Малые Караси.

Фото: BULT

Объект охоты — утки. Зайцев, лося, медведя и т.п. нет. Хотя разработчики не исключают, что, возможно, в будущем расширят список. И еще: никаких штрафов в игре за незаконную добычу нет, как и лицензий. Однако симулятор не поощряет охоту в несоответствующий сезон, предупреждает и не выдает награду за такую добычу.

Отзывы об игре BULT

Первые отзывы уже появились, в подавляющем большинстве — положительные. Особенно пользователи отмечают затягивающую атмосферу.

Из негативных: один комментатор, в целом положительно отозвавшийся об игре, написал, что два часа бродил, но не нашел уток. Другой, которому тоже в принципе игра понравилась, отметил, что подстрелил двух уток, но потом не смог их найти.

О спонсорстве и деньгах

У четверки друзей нет спонсоров. И средств из фондов они не брали. Все сами и на свои деньги. Например, технику для записи звуков животных заказали через интернет, предварительно немного накопив средств.

«Нам нравится, что мы не зависим от кого-то, за итоговым результатом отвечаем только перед собой. У нас есть расчеты и цифра, к которой мы стремимся. Но мы не планируем просто продать много копий игр, заработать и уехать в закат. Мы строим долгоиграющий проект с обновлениями и возможностью масштабирования на зарубежные рынки. В первую очередь средства, полученные от продаж, пойдут на улучшение самой игры, добавление новых видов оружия, животных, наполнение мира и т.д.» — говорят парни.

Они признают, что симулятор суров и ориентирован больше на тех, у кого есть реальный опыт охоты. Он требует от игрока ловкости и терпения, а главное — не утонуть во всех этих приключениях. Однако ребята верят, что найдут свою аудиторию.

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