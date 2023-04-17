С 21 апреля в Якутии начнется сезон охоты с подсадной уткой

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В пятницу, 21 апреля, в Якутии начнется сезон весенней охоты с использованием живых подсадных уток, передает ЯСИА.

Так, в указанный день на охоту выйдут в центральных, южных и заречных районах республики. Это Алданский, Амгинский, Мегино-Кангаласский, Намский, Нерюнгринский, Олекминский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский районы и город Якутск. А также Сунтарский и Кобяйский. В этих районах можно будет охотиться до 20 мая включительно.

А с 24 апреля в путь отправятся охотники из западной части республики. Это Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Мирнинский (за исключением охотугодий в районе Айхала и Удачного), Нюрбинский и Ленский. Также сезон откроется в этот день в Оймяконском районе. Охотиться можно будет до 23 мая включительно.

Якутянам напоминают, что использовать в качестве подсадной утки можно только самку. И добывать можно только селезней. Одну утку могут использовать только два человека, не больше.

Между тем спрос на обученных уток растет. Отмечается, что цена варьируется от пяти до 10 тысяч рублей. Уток даже сдают напрокат.

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