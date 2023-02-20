В Якутии упавшая с трубы Медцентра глыба льда убила рабочего

Фото: "Якутск Вечерний"

В Якутске упавшая с крыши глыба льда убила человека, пишет «Якутск Вечерний». Трагедия произошла еще 9 февраля, но известно о ней стало только сейчас. ЧП произошло в Медцентре, где погибший трудился разнорабочим – якутянин скончался в реанимации учреждения.

Сообщается, что погибшего звали Денис Русак. В день трагедии он вышел с товарищем покурить на улицу, когда ему на голову приземлился кусок льда. По словам знакомых Дениса, сразу после происшествия его доставили в реанимацию, где провели операцию на голове. Также у него были переломаны ребра.

«Это случилось днем 9 числа, а 10 он скончался. Мне позвонили из Медцентра. Его начальница сказала, что с Денисом случилась беда, он в реанимации. Глыба с диким грохотом сошла на глазах у другого дворника и бригадира. Они подбежали к Денису, он был бездыханный, но потом пар пошел изо рта, значит, дышит, но был без сознания. Глыба сошла из тепловых труб, которые тепло на улицу выводят. Холод, зима, физика. Ребята говорят, что такие большие куски льда с грохотом падают каждый зиму. И ничего! Никто территорию даже не ограждает!», – рассказала вдова Наталья.

Медцентр, где работал Денис, полностью взял на себя похоронные расходы. Однако супруга погибшего допускает, что будет судиться с учреждением – по ее словам, она не может работать по состоянию здоровья, а у семьи остались кредиты.

В самом Медцентре сейчас проводят проверку. По словам директора учреждения Станислава Жиркова, ее курирует старший трудовой инспектор по Якутии. Сам Денис работал в учреждении официально. Соседи рассказали, что похороны выпали на 14 февраля. Присутствовать смогла только супруга и друзья – сын Дениса сейчас живет в Калининграде, а сестра в Москве.

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