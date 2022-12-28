«Я шоколадный заяц». Якутский скульптор Михаил Боппосов вылепил из навоза очередной символ года

Михаил Боппосов со своим очередным творением. Фото: соцсети

Скульптор из Якутии Михаил Боппосов, прославившийся своими скульптурами из навоза, вылепил символ 2023 года. В этот раз — это большой заяц, ну или кролик по восточному календарю.

Фото: соцсети

Заяц шоколадного цвета около двух метров в высоту и даже механизирован — он может стучать лапками по барабану. Его, как и прошлом году, Боппосов создал с помощью брата.

Михаил Боппосов из Таттинского района Якутии прославился на всю страну как скульптор, который работает с максимально экологичным материалом — навозом. Он уже более 10 лет создает под Новый год различные фигуры на радость односельчанам, с каждым годом совершенствуя и усложняя их.

С предыдущими работами автора можно ознакомиться по этой ссылке.

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