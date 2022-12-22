Михаил Боппосов работает над скульптурой зайца из навоза к 2023 году

Фото: Sakhalife.ru
Житель села Уолба Таттинского района Якутии Михаил Боппосов, прославившийся своими скульптурами из навоза, в данное время работает над новым символом года — фигурой зайца.
Как сообщил мастер редакции «КП — Якутия», работа будет завершена где-то 27-28 декабря.
«Обычно я представляю итог в этих числах. А так начал давно. Сейчас мероприятий много, а времени совсем мало. Мне помогает брат», — рассказал он.
Михаил признался, что ему много звонят. Все ждут и хотят увидеть его новое творение.
А мы пока вспомним его предыдущие работы. С каждым годом мастерство скульптора растет, многие его работы — целые композиции.
«Произведения искусства», — говорят люди про его фигуры.
Змея-2013. Фото: Altairsakha
Лошадь-2014. Фото: NewsYkt
Коза-2015. Фото: NewsYkt
Обезьяна-2016. Фото: NewsYkt
Петух-2017. Фото: соцсети
Собака-2018. Фото: kulturologia.ru
Свинья-2019. Фото: ЯСИА
Крыса-2020. Фото: соцсети
Бык-2021. Фото: NewsYkt
Тигр-2022. Фото: ЯСИА
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