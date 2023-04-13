Разборки не только в онлайне. В Якутске определился победитель первого фиджитал турнира

В Якутии прошел первый фиджитал турнир. Фото: KP.RU / combat.ykt

Киберспортсмены теперь могут доказывать свою крутость не только за компьютерами. В Якутске прошел первый фиджитал турнир с призовым фондом 100 тысяч рублей. «КП – Якутия» покажет, как выглядит этот необычный вид спорта.

Фиджитал (от англ. physical + digital – физический и цифровой) – это новый вид спорта, который официально признан в России 31 января 2023 года. Это функционально-цифровое двоеборье, объединяющее спорт и компьютерные игры. То есть одолеть соперника придется не только в виртуальной реальности, но и вживую.

Якутия не отстает от трендов, поэтому уже в начале весны появилась региональная Федерация фиджитал спорта, а на днях с размахом прошел первый турнир.

Фото: KP.RU

– Мы постарались создать атмосферу среду, где комфортно будет профессиональным спортсменам, киберспортсменам и всем заинтересованным. Объединение физического и цифрового – это та реальность, в которой давно живет современный мир, и мир спорта не исключение, – сообщил «КП – Якутии» представитель федерации.

Всего в турнире приняло участие 52 команды (286 участников) со всей республики. Отборочный этап проходил в формате онлайн. В финал вышли 8 сильнейших команд из Якутска и Горного района

Заключительный этап состоялся в День космонавтики в рамках Startup Tour CreativeTECH в креативном кластере «Квартал труда». Он проходил в формате LAN (Local Area Network), то есть игроки находились в одном помещении и соревновались по локальной сети, а не из дома.

Как выглядит фиджитал соревнования, смотрите в видео по ссылке.

За чемпионство якутские киберспортсмены сначала состязались в популярном шутере (по-простому стрелялка) CS:GO, затем выявляли сильнейшего в лазертаге (командная военно-тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания).

После серии напряженных матчей бронзу турнира взяла команда Fame, выигравшая 20 тысяч рублей. За второе место команда 5litrov получила 30 тысяч рублей. Чемпионами стали участники под грозным названием VALHALLA, им вручили медали и сертификат на 50 тысяч рублей.

Награждение призеров. Фото: Федерация фиджитал спорта Якутии

Федерация фиджитал спорта планирует популяризировать это направление в Якутии, так что это далеко не последний турнир физическо-цифрового многоборья. Следить за новостями этой сферы можно в соцсетях.

Справка «КП»:

Первый фиджитал турнир в Якутске организован силами администрации главы и правительства республики, Минспорта, Мининноваций, Федерации фиджитал спорта региона и пейнтбольного клуба «Комбат».

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