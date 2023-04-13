Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Недавно из Якутска в китайский город Харбин открыли прямые рейсы. И у якутян, желающих полететь в Китай, возник ряд вопросов: за сколько дней до вылета нужно сдать тест на коронавирус, надо ли будет сидеть на карантине по прилете, какие документы нужны и пр.
Авиакомпания «Якутия» и аэропорт Якутска отвечают на вопросы пассажиров.
С 1 марта 2023 года пассажирам прямых рейсов из России в Китай за 48 часов до посадки в самолет необходимо пройти ПЦР-тестирование либо самотестирование с помощью набора реактивов для антигенов.
При отрицательном результате вы можете спокойно лететь в Поднебесную. При положительном — необходимо дождаться, пока он не изменится на отрицательный.
При этом отмечается, что авиакомпаниям не нужно проверять сертификаты ПЦР-тестов или результаты тестов на антиген.
После тестирования пассажирам необходимо заполнить «Карту состояния здоровья при выезде/въезде в Китайскую Народную Республику» и задекларировать документы на специальном сайте.
Если у вас установлено приложение WеChat, это можно сделать через мини-программу «Таможенное обслуживание пассажиров» или через мобильное приложение «Портативная таможня».
Важно! Пассажирам рекомендуют заполнить карту и задекларировать документы заблаговременно, перед началом регистрации на рейс.
Для снижения риска заражения на борту самолета пассажирам рекомендуют носить маску на протяжении всего полета и использовать средства индивидуальной защиты.
По прибытии в аэропорт при прохождении таможни необходимо предоставить код таможенной декларации здоровья. Его получают после заполнения «Карты состояния здоровья».
Таможенники проводят выборочные проверки. Кроме того, проверяют тех пассажиров, у кого декларация о здоровье не соответствует норме, а также тех, у кого есть симптомы заболевания— температура, кашель и т.п.
При положительном результате теста пассажир должен изолироваться дома или по месту жительства, либо обратиться за медицинской помощью в соответствии с требованиями уведомления.
Те же, у кого декларация о здоровье соответствует норме и карантинный надзор не выявил отклонений, могут пройти в общественную зону.
После въезда в страну пассажиры должны строго соблюдать требования по профилактике и контролю эпидемий.
Напомним, рейсы из Якутска в Харбин осуществляются еженедельно с 6 апреля по четвергам. Время вылета из Якутска в 09:05, прибытие в Харбин в 10:40, время вылета из Харбина 12:20, прибытие в Якутск в 16:10. Стоимость билетов — от 230 евро по курсу на момент покупки билета.
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