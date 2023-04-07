В апреле в Якутске впервые пройдет фиджитал турнир

Якутская кибер-команда HOTU в Казани. Фото: Федерация киберспорта Якутии

12 апреля в Якутске состоится финал первого фиджитал турнира, сообщает Федерация Киберспорта Якутии. Отборочные игры начнутся в онлайн-режиме 9 апреля.

Фиджитал-игры — это соревнования, в которых каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию фиджитал (physical + digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию.

Напомним, в феврале в Казани прошли третьи Фиджитал-игры, где якутская кибер-команда HOTU выиграла общий турнир по CS:GO и лазертагу, получив 1,25 млн рублей. Играть в лазертаг надо было в амуниции приближенной к реальности. Помимо стратегии необходимо, быть в том числе, и физически подготовленным. Данный вид спорта внесен во Всероссийский реестр видов спорта.

Для участия в соревнованиях желающие от 16 лет могут подать заявку по этой ссылке. Призовой фонд составит 100 тысяч рублей.

В числе организаторов турнира: администрация главы и правительства Якутии, Минспорта и Мининноваций республики, Федерация фиджитал спорта региона и пейнтбольный Клуб «Комбат».

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