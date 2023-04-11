«Я думаю об этом каждую секунду». Мать убитых в Булунском районе Якутии детей заявила, что примирения сторон по делу о халатности не было

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Мария Попова, мать двоих детей, погибших в апреле 2021 года от рук собственного отца, не согласна с прекращением дела о халатности, которое было заведено в отношении бывшего ведущего специалиста органа опеки и попечительства Булунского района. Об этом она сообщила изданию SakhaDay.

Напомним, страшная трагедия потрясла Якутию 19 апреля 2021 года. В поселке Таймылыр Булунского района республики 26-летний мужчина нанес ножевые ранения своим сыновьям одного года и двух лет, после чего совершил попытку свести счеты с жизнью. Дети скончались в больнице. В живых осталась только дочь, в тот день ночевавшая у тети. В августе того же года мужчину приговорили к 19 годам тюрьмы.

Мать детей в момент убийства находилась на лечении в Якутске. Женщина за несколько дней до трагедии сообщила об угрозах мужа и в больницу, и в полицию района, и главе района. Также она обратилась к ведущему специалисту управления опеки и попечительства района Веронике Федуловой. Именно в ее отношении и было возбуждено уголовное дело о халатности.

Ранее «КП-Якутия» писала о том, что сперва Федулову приговорили к трем годам условно, но при повторном рассмотрении дело было прекращено в феврале этого года. Мария Попова подтвердила это, но опровергла информацию о примирении сторон и выплате 50 тысяч потерпевшей стороне.

«Да, суд действительно прекратил дело Федуловой, но с моей стороны не было примирения. Ни о каких 50 тысяч рублях не было речи. Федулова передавала 25 тысяч рублей на похороны детей, и то не мне, я бы не взяла, а через сестру. Неужели можно подумать, что можно компенсировать трагедию какой-то суммой?», — заявила женщина.

Мария Попова также добавила, что не стала подавать гражданский иск о моральном вреде. Тем не менее, она уверена, что у сотрудницы опеки была реальная возможность предотвратить трагедию.

«Я не забыла ни о чем. Я об этом думаю каждый день, каждую секунду. Все время прокручиваю эти события. В том числе и вариант, в котором Федулова внимает моим мольбам и увозит, спасает, детей. Думаю, какими бы они уже были, как бы выросли... Эту боль никогда не унять, и никакими 50-тью тысячами не решить», — поделилась она.

Согласно картотеке Булунского районного суда, дело о халатности в отношении Федуловой было прекращено в связи с деятельным раскаянием. В данный момент прокуратура обжалует прекращение дела. Апелляцию будет рассматривать Верховный суд Якутии.

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