На чьих руках кровь малышей? Что происходит с делом соцработника, обвиненной в халатности, приведшей к смерти двух детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура обжалует прекращение дела о халатности в отношении бывшего ведущего специалиста органа опеки и попечительства Булунского района Вероники Федуловой.

Напомним, страшная трагедия потрясла Якутию 19 апреля 2021 года. В поселке Таймылыр Булунского района республики 26-летний мужчина нанес ножевые ранения своим сыновьям одного года и двух лет, после чего совершил попытку свести счеты с жизнью. Дети скончались в больнице. В живых осталась только дочь, в тот день ночевавшая у тети. В августе того же года мужчину приговорили к 19 годам тюрьмы.

В этом доме жила семья. Фото: скриншот видео СУ СК РФ по Якутии

Мать детей в момент убийства находилась на лечении в Якутске. Оказалось, что за четыре дня до трагедии женщина обращалась в органы опеки и попечительства Булунского улуса с сообщением о том, что муж угрожает ей убийством детей. Поэтому следователи возбудили расследование уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух малолетних детей.

По этой статье было предъявлено обвинение Веронике Федуловой, на тот момент являвшейся ведущим специалистом органа опеки и попечительства Булунского района. В конце декабря 2021 года ее приговорили к трем годам условно, с чем не согласилась сторона истца, посчитав приговор слишком мягким. В марте 2022 года была рассмотрена апелляционная жалоба.

Место преступления. Фото: скриншот видео СУ СК РФ по Якутии

Обвинитель напирал на то, что обвиняемая не признала свою вину и не высказала никакого раскаяния и просил заменить условный срок на реальный. По мнению обвинителя, у Федуловой был реальный шанс выехать в поселок Таймылыр за те четыре дня, прошедшие между звонком матери и убийством детей, чего не было сделано. (Таймылыр находится в 285 км к северо-западу от поселка Тикси, административного центра Булунского района — прим.ред).

Адвокат же, в свою очередь, настаивал на том, что реальной возможности вывезти детей из Таймылыра у соцработника не было, так как ее не поставили в известность о вылете санрейса. Кроме того, соцработник сделала все возможное, чтобы изъять детей у отца. Как стало известно потом, всех троих детей сперва передали бабушке и тете со стороны отца, но впоследствии отец забрал мальчиков у своей матери, дочь осталась у тети.

Суд апелляционной инстанции, в свою очередь, обнаружил, что органы предварительного расследования допустили существенные нарушения требований уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела. Он отменил первый приговор и вернул его прокурору для устранения нарушений.

Одно из последних судебных заседаний по этому уголовному делу прошло в феврале 2023 года. На этот раз дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием и примирением сторон. Как стало известно «КП-Якутия», Федулова добровольно выплатила матери погибших детей 50 тысяч рублей.

Однако прокуратуру такой исход дела не удовлетворил, и вновь была подана апелляционная жалоба. Редакция «КП-Якутия» будет следить за развитием событий.

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