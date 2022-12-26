Возвращаются с корпоративов и замерзают. В Ожоговом центре Якутии предупредили об опасностях новогодних праздников

Как в праздничные дни избежать отморожений и ожогов. Фото: KP.RU

Новый год – это не только время веселья, но и повышенный риск провести праздники в стационаре. Как благополучно пережить сезон салютов и корпоративов «КП – Якутии» рассказали в Ожоговом центре РБ №2 – Центре экстренной медицины.

Ранее мы уже писали, как специалисты Ожогового центра спасли жизнь 12-летнего мальчика, который чуть не сгорел заживо во время детской игры.

При отморожениях никаких растираний и погружений в теплую воду!

В ведущем медучреждений Якутии в области лечения отморожений уверены, когда в Якутске ограничили продажу спиртного ситуация улучшилась и такого рода травм стало меньше, но все же такие случаи все еще есть Особенно много пациентов обращается в период новогодних праздников.

– После корпоратива люди возвращаются в состоянии алкогольного опьянения и не чувствуют холода. Кто-то просто идет без рукавиц, а кто-то падает и замерзает, – делится врач. отморожения бывают поверхностные, которые требуют консервативного лечения. При 3 и 4 степени исход чаще всего один – ампутация. В любом случае важно вовремя обратиться за помощью, – рассказывает и.о. руководителя Ожогового центра в Якутске, врач-хирург Евгений Петров.

Первыми признаками опасности отморожения являются потеря чувствительности, одервенение (очень плотная) и побеление кожи.

Он подчеркнул, спасти конечности можно в дореактивный период, когда они еще замерзшие и не начали оттаивать.

– Главное, не ухудшить состояние: не шевелить, и, тем более, не растирать! Раньше нам говорили, что замерзшие конечности надо погружать в теплую воду. Ни в коем случае этого делать нельзя! Если пытаться отогреть отморожение растиранием или теплой водой, то замерзшие сосуды могут просто сломаться, тогда точно наступит некроз (отмирание тканей). Мы очень много лет боремся с этим обывательским мифом, но в него все еще верят, – отметил он.

Советы врача при отморожении. Фото: KP.RU

При появлении на коже пузырей не стоит их трогать. Если их вскрыть, то это грозит 100%-ным некрозом (отмиранием) тканей, что может повлечь ампутацию. Врачи же аккуратно вскрывают пузыри не скальпируя раны. При признаках отмирания тканей надо экстренно обратиться к врачу.

Осторожно, фейерверки и хлопушки!

Какой Новый год без салютов, хлопушек и бенгальских огней? В погоне за мгновением счастья многие забывают, что все это в первую очередь пиротехнические изделия и могут представлять опасность не только для детей, но и взрослых.

– Каждый год к нам поступают люди с минно-взрывными ранениями от фейерверков, хлопушек и петард. К ним важно относиться аккуратно всем, потому что они бывают очень серьезные повреждения, вплоть до травматических ампутаций пальцев, попросту говоря отрывание пальцев. Бывали ситуации, когда в лицо попадал фейерверк и даже залетал в носовые ходы, – говорит и.о. руководителя Ожогового центра.

Одно из самых опасных новогодних развлечений - запуск фейерверка Фото: Евгения ГУСЕВА

С такими травмами люди рискуют остаться инвалидами, не исключены и смертельные исходы. Поэтому жизненно важно соблюдать

– Перед применением нужно ознакомиться с техникой безопасности, указанной на упаковке. Конечно же, речь идет о сертифицированных товарах. Не стоит доверять свою жизнь и здоровье некачественной пиротехнике сомнительного производства. Потому что несертифицированный салют как лотерея. Не повезет, и серьезные травмы в виде глубоких ожогов сложно лечатся, – подчеркивает Евгений Петров.

Травмировать могут даже, казалось бы, безобидные хлопушки. Часто при активации, например, рядом с лицом страдают глаза. Потому доступ детей к любому пиротехническому изделию стоит ограничивать.

Справка «КП»:

Единственное в Якутии специализированное учреждение для лечения отморожений и ожогов открылось в Республиканской больнице №2 – Центр экстренной медпомощи открыто в 1993 году. В ожоговом отделении на 50 коек, кроме термических травм, лечили отморожения, электротравмы и их последствия.

Фото: KP.RU

В ноябре 2021 года медучреждение преобразовано в Ожоговый центр, в составе которого операционный блок и 3 отделения: детское, взрослое и реанимация. Ежегодно здесь принимают около 1 тысячи пациентов, из них около 250-300 детей. Самые тяжелые случаи направляются в федеральные центры, основные операции проводят якутские врачи в Ожоговом центре.

Адрес: Якутск, улица Феликса Кона, 77.

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