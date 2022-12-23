Горел открытым пламенем. Якутские врачи спасли ребенка с ожогами 75% поверхности тела

Фото: Константин ПРОЦЕНКО

Чудом детская шалость не закончились смертельной трагедией. В Ожоговом центре Республиканской больницы №2 в Якутске рассказали «КП – Якутии» историю спасения мальчика, который чуть не сгорел заживо.

В сентябре в одном из дворов дети нашли канистру с растворителем или ацетоном. Во время игры мальчик 12 лет оказался облит жидкостью, которая загорелась прямо на нем. Открытое пламя удалось потушить, в экстренном порядке ребенка доставили в Ожоговый центр.

Здание Ожогового центра имени В.В. Божедонова при РБ№2 – Центра экстренной медпомощи Фото: KP.RU

Когда врачи увидели юного пациента, он был без сознания и в крайне тяжелом состоянии. На ребенке почти не осталось кожи.

– Раньше считалось, что ожоги 40-50% тела – это уже сверхкритическая травма, не совместимая с жизнью. В нашем случае ожог составил порядка 75% поверхности тела. Все раны были глубокими и открытыми. Страшно, конечно, но благодаря развитию реанимационной службы и современному хирургическому оборудованию, такие случаи уже не являются безнадежными, – рассказал врио руководителя ожогового центра Евгений Петров.

Обычно таких тяжелых пациентов перенаправляют из Якутска в ведущие федеральные центры в Москву, Санкт-Петербург или Нижний Новгород. Но в этот раз в переводе было отказано, потому что ребенок был не транспортабелен. Российские врачи поддержали якутских коллег консультациями.

Для спасения жизни мальчика специалисты Ожогового центра провели несколько операций. Медики удаляли омертвевшую кожу, а также пересаживали кожу с уцелевших участков тела. Такой способ закрытия ран называется свободная аутодермопластика, всего потребовалось 4 этапа пересадки.

– Донорских участков на теле мальчика было очень мало, поэтому приходилось брать кожу с одних и тех же мест. Для этого мы расщепляем поверхность кожи, чтобы взять кожный лоскут, перфорируем, и как сеточку пересаживаем на рану, где кожный покров полностью отсутствует, – поясняет хирург.

Удаление нежизнеспособных тканей проводилось с использованием новой гидрохирургической системы, которую центр приобрел в этом году. Гидронож позволяет безопасно подготовиться к пересадке кожи.Фото: ЯСИА

Также для этих целей использовались современные раневые покрытия – это искусственный аналог кожи на основе воска, хитопрана (биополимер) или аллокожи (переработанная кожа животных). Полностью заменить человеческой кожу эта разработка не способна, ее используют только как временное решение, пока не пересадят кожу пациента с другого участка и не произойдет полная эпителизация, то есть заживление ран.

– Через открытую рану может произойти инфицирование, потеря жидкости, белка, что влияет на общее состояние. А раневые покрытия – это просто великолепная разработка, которая позволяет стабилизировать пациента и приостанавливать эти процессы. Кроме того, в таких покрытиях есть лекарственные препараты, очищающие раны. Но все же для человека нет ничего лучше, чем человеческая кожа, так как только она приживается, – отметил Евгений Петров.

В палате мальчик провел 67 дней. Когда кожа зажила, под присмотром врачей он заново учился ходить.

Под присмотром Евгения Петрова маленький пациент заново учился передвигаться с помощью ходунков. Фото: Ожоговый центр РБ№2

После выписки врачи продолжают поддерживать с ним связь. Евгений Петров отметил, что таких пациентов порой приходится могут вести всю жизнь, потому что ожоговые раны не проходят бесследно.

– Мы лечили его своими силами и справились. Недавно он поступил вновь на реабилитацию. Хороший парень, сейчас он чувствует себя лучше, передвигается уже без ходунков. После таких серьезных ожогов могут быть патологические рубцы, рубцовые деформации, контрактуры (временное или постоянное ограничение движения). Таким пациентам предстоит многоэтапная реабилитация, пока мы полностью его не адаптируем, – заключил он.

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