Стало известно, где находится осужденный якутский блогер Сусанна Рожина

Фото: соцсети Рожиной

Редакции «КП – Якутия» стало известно, что осужденный блогер Сусанна Рожина в начале декабря все еще находилась в СИЗО в Якутске, несмотря на то, что приговор по ее делу вступил в силу еще в сентябре.

Ранее мы уже обращались с официальным запросом о пребывании Рожиной в УФСИН по Якутии, но нам ответили, что такая информация предоставляется только родственнику осужденной.

Таким образом, подтверждается версия, что ее не этапировали в женскую колонию в другой регион, а оставили в Якутске. Возможно, это является частью сделки со следствием, которая заключила осужденная.

Отметим, что один день пребывания в СИЗО равняется полутора дня в колонии. Кроме того, Сусанна Рожина провела под домашним арестом 214 дней, которые засчитываются как 107 дней в колонии.

И вот еще любопытная деталь. 26 декабря в Якутском горсуде должны были рассмотреть ходатайство «о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора» (п.15 ст. 397 УПК РФ). Но рассмотрение перенесли на 20 января 2023 года.

Скорее всего, это связано с перерасчетом дней, которые Рожина должна отбыть в колонии, но которые вместо этого провела в СИЗО. И это служит лишним доказательством, что осужденный блогер все еще находится в Якутске.

Напомним, что 26 августа Рожину приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за два эпизода вымогательства. Судья Алексей Сараев также наложил арест на имущество до возмещения ущерба по делу о мошенничестве.

Дело было рассмотрено в особом порядке ввиду полного признания вины и сотрудничества со следствием. Приговор вступил в законную силу 13 сентября. Подсудимая его не обжаловала.

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