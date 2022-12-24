В Якутске открылся новый спорткомплекс с крытым катком и бассейном

Фото: t.me/aisen_nikolaev

24 декабря в Якутске открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс с катком и двумя бассейнами.

Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Глава отметил, что это самый большой из физкультурно-оздоровительных комплексов, построенных в рамках программы «Газпром – детям» в Якутии.

— Теперь жителям Якутска будет доступен прекрасный спорткомплекс, который позволит детям и взрослым приобщаться к здоровому образу жизни — подчеркнул Айсен Николаев.

Фото: t.me/aisen_nikolaev

В спорткомплексе два этажа общей площадью 6 856,0 кв. метров. Там размещается каток с искусственным льдом, 25-метровый бассейн а также малый бассейн, залы для сухого плавания и разминки, душевые, раздевалки, тренерские, медкабинет, инвентарные, административно-бытовые помещения.

Планируемая пропускная способность катка составит 120 человек в смену в режиме массового катания.

Это третий физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках программы «Газпром – детям». Ранее в начале ноября введены в строй аналогичные комплексы с катками в посёлке Чульман Нерюнгринского района и в Алдане.

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