Заплатил за «крышу» более трех миллионов рублей. Владелец алкомаркетов из Нерюнгри обвиняется в даче взяток полицейскому

Следственные действия с обвиняемым. Фото: СУ СК РФ по Якутии

45-летний житель Нерюнгри предстанет перед судом за дачу взяток сотруднику полиции в особо крупном размере. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК РФ по Якутии и прокуратуры республики.

Установлено, что с января 2018 по ноябрь 2020 года владелец торговал алкоголем в розницу различных торговых точках. Чтобы у правоохранительных органов не было к нему вопросов, он передавал взятки сотруднику полиции за «крышевание». Взятки он передавал как сам, так и через другого коммерсанта, который также продавал алкоголь.

Взамен сотрудник территориального отдела МВД покровительствовал нечистоплотному бизнесмену и смотрел сквозь пальцы на его незаконную торговлю пивом и другим алкоголем. Всего за этот период было передано взяток на три миллиона рублей.

В отношении взяткодателя было заведены уголовные дела по факту дачи взяток и посредничестве во взяточничестве. Дело направлено в суд. Кроме того, суд арестовал имущество обвиняемого. Это гаражи, квартиры, земельные участки, а также автомобиль «Lexus LX 570» на сумму свыше 13,3 миллиона рублей.

Что касается сотрудника полиции, то по нему заведено отдельное уголовное дело и расследование еще продолжается.

В свою очередь пресс-служба МВД по Якутии сообщает, что в мае 2022 года данный сотрудник был уволен за другое дисциплинарное нарушение, порочащее честь сотрудника органов внутренних дел.

Материалы проверки переданы в следственные органы. При подтверждении вины, он понесёт наказание в установленном законом порядке.

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