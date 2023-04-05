Стало известно, когда в Якутске откроется новый причал для судов на воздушных подушках

Фото: News.Yk.Ru

В Минтрансе Якутии назвали новые сроки возведения причала для судов на воздушных подушках, который получил название «Намыв». Мы уже писали, что причал должен был заработать осенью 2022 года, но «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Рассказываем, когда и где его собираются построить.

Жители жаловались на рев моторов судов на воздушных подушках

Напомним, что идея возведения нового причала появилась после постоянных жалоб от жителей 203 и 202 микрорайонов, где сейчас базируются Хивусы (суда на воздушных подушках) – возле жилого комплекса «Паруса», а также на городской дамбе.

В 2021 году власти республики услышали просьбу горожан перенести причал для воздушных подушек подальше от домов. В июле 2021 года глава Якутска Евгений Григорьев объявил, что новым местом дислокации «Хивусов» станет место в одном километре от 203 микрорайона возле электроподстанции.

Место, выбранное для будущего причала "Намыв" рядом с электроподстанцией в 1 километре от 203 микрорайона. Фото: из соцсетей Евгения Григорьева

Но для того, чтобы причал заработал, требовалось обустроить выход к реке, превратив резкий спуск к берегу в удобную дорогу. Минтранс республики выделил дополнительные деньги на проектирование подъездного пути к причалу за счет средств Дорожного фонда.

Планировалось, что воздушные подушки начнут возить пассажиров из Якутска в Нижний Бестях уже осенью 2022 года. Однако оказалось, что не готова проектно-сметная документация (ПСД). Министр транспорта Якутии Владимир Сивцев говорил, что сначала нужно сделать именно дорогу. Ее собирались построить в 2023 году после одобрения ПСД.

В 2022 году собираются строить дорогу и причал

Минтранс республики сообщил, что в этом году завершается работа по разработке ПСД на реконструкцию дороги к станции «Намыв». Станция будет располагаться в 204-м микрорайоне (которого еще нет).

– В летний сезон планируется выполнение строительно-монтажных работ по формированию причала и дорог, в том числе работ по отсыпке перевозчиками места посадки/высадки пассажиров для начала функционирования нового причала, – говорится в сообщении. Срок завершения данных работ установлен до октября 2023 года.

«Железные дороги Якутии» будут арендовать данный земельный участок для благоустройства причала.

– С осени маршрут, по которому будут курсировать суда на воздушной подушке, будет осуществляться по временной схеме, – отмечается в сообщении.

После завершения всех строительно-монтажных работ посадка/высадка пассажиров судов на воздушной подушке будет осуществляться в районе станции «Намыв» в 204 микрорайоне.

В итоге должны построить не просто причал, а комфортабельный зал ожидания для пассажиров, парковочные места и автобусную остановку.

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