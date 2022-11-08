Почему в Якутске так и не открылся новый причал для судов на воздушных подушках?

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В 2021 году Минтранс Якутии и администрация Якутска объявили, что будет обустроен новый причал, с которого суда на воздушных подушках будут возить пассажиров в Нижний Бестях уже с осени 2022 года. «КП – Якутия» решила узнать, почему этим планам не удалось сбыться.

Жители Якутска жаловались на рев моторов судов на воздушных подушках

Пару последних лет жители 203 и 202 микрорайонов жаловались на шум моторов «Хивусов» (судов на воздушных подушках), которые базировались недалеко от жилого комплекса «Паруса», а также на городской дамбе.

В 2021 году власти республики услышали просьбу горожан перенести причал для воздушных подушек подальше от домов. В июле прошлого года глава Якутска Евгений Григорьев объявил, что новым местом дислокации «Хивусов» станет место в километре от 203 микрорайона возле электроподстанции.

Место, выбранное для будущего причала "Намыв" рядом с электроподстанцией в 1 километре от 203 микрорайона. Фото: из соцсетей Евгения Григорьева

Но для того, чтобы причал заработал, требовалось обустроить выход к реке, превратив резкий спуск к берегу в удобную дорогу.

Новый причал планировали открыть осенью 2022 года

Минтранс республики выделили дополнительные деньги на проектирование подъездного пути к причалу за счет средств Дорожного фонда. Финансирование было направлено в рамках реализации плана развития территорий 203 и 204 микрорайонов. Отмечалось, что дорожно-строительные работы пройдут в 2023-2024 годах.

Министр транспорта Владимир Сивцев проинспектировал благоустройство будущего причала в апреле 2022 года. Фото: Минтранс Якутии

В апреле 2022 года администрация города сообщала, что завершается оформление земельного участка для нового места посадки/высадки пассажиров судов на воздушной подушке. Новый причал получил название «Намыв».

Тогда же было решено, что перевозчики отсыпят место будущего причала, чтобы в пилотном режиме воздушные подушки начали возить пассажиров из Якутска в Нижний Бестях уже осенью 2022 года. Министр транспорта Якутии Владимир Сивцев отмечал, что в будущем на этом месте планируется возвести комфортабельный зал ожидания, парковочные места и автобусную остановку.

Дорога к новому причалу так и не появилась

С 25 октября 2022 года ООО «Ленаводсервис» запустило работу «Хивусов», но не с нового причала, а с городской дамбы вблизи домов 202 микрорайона. Глава министерства транспорта пояснил, почему запуск причала откладывается.

– Мы ждем город (администрацию Якутска), когда он разработает ПСД по дороге, потому что сначала нужно сделать именно дорогу. Средства на проектирование в этом году были выделены. В следующем году как только выйдет ПСД и начнется строительный сезон, будем строить дорогу и параллельно пойдет дополнительная отсыпка, – прокомментировал журналисту «КП – Якутия» Владимир Сивцев.

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