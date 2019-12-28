2019-12-28T11:47:05+03:00
Общество

Когда навоз - искусство: якутский скульптор представил необычную фотозону

Михаил Боппосов соорудил из навоза трон мышиного короля
Ольга Донская
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Работа над скульптурой шла 27 дней.Работа над скульптурой шла 27 дней.Фото: Социальные сети
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Необычный скульптор из Якутии Михаил Боппосов представил свою новую скульптуру. Придерживаясь тематики наступающего года мужчина изваял трон крысиного короля.

Скульптура представлена как фотозона, на которой любой желающий может сделать памятную фотографию. Как рассказал редакции КП в Якутии народный умелец начал работу 1 декабря, а на изготовление почти двухметровой скульптуры у него ушло 3 тонны материала - навоза.

- У меня 10 голов скота и каждый день я на санях понемногу возил навоз, всего делал примерно по четыре рейса по 25 килограмм, итого в день я перетаскивал 100 килограмм материала, - говорит Михаил.

Работа над скульптурой шла 27 дней. На необычные арт-объекты приезжают смотреть много людей, в том числе иностранцы, которые направляются на Оймякон.

На вопрос, что скульптор делает с навозом с наступлением весны, Михаил, улыбаясь ответил:

- Трачу на удобрения для картошки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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