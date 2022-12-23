Какие вечеринки пройдут в новогоднюю ночь в Якутске на 31 декабря 2022 года

Где пройдут вечеринки в новогоднюю ночь Фото: из соцсетей

Не все согласны с тем, что Новый год – только семейный праздник. Для любителей громких вечеринок и тех, кто просто хочет разнообразия, «КП – Якутия» подготовила подборку самых интересных предложений в новогоднюю ночь в Якутске 31 декабря 2022 года.

Не только врачи и пожарные дежурят в Новый год. Ради того, чтобы ваш праздник прошел на ура, в эту ночь будут работать повара и официанты, артисты и ди-джеи заведений Якутска. Главное, не забывайте, что места везде ограничены, лучше планировать и бронировать все заранее.

Список мест для празднования Нового года будет обновляться.

Салют на крыше

Как известно в Якутске отменили новогодний фейерверк, зато его запустят с террасы ресто-бара «Крыша». Заведение приглашает отпраздновать Новый год вместе. В программе новогодние фильмы, поздравление президента, а также Дед Мороза и Снегурочки. Для гостей выступят Алёна ID и Дмитрий Shugiman. Самых смелых гостей пригласят на крышу, чтобы полюбоваться салютом.

Программа новогодней ночи в ресторане "Крыша" Фото: из соцсетей

Время: 31 декабря, 19:00

Запись по телефону: + 7 (924) 766-01-06

Адрес: ул. Кальвица, 14/1а

Новый год на «Высоте»

Ресторанный комплекс «Высота 160» ждет гостей в новогоднюю ночь. В банкетном зале на втором этаже вас ждет специальное меню от шеф-повара. Выступят Игорь Егоров, Dibis, иллюзионист Алексей Гольдеров, группа «Перекресток», танцевальный коллектив и «Амира шоу». С наступающим Новым годом поздравят мифический якутский мудрец Сээркээн Сэьэн и Хаарчаана в нарядах от именитого дизайнера Августины Филипповой.

Программа новогодней ночи в ресторане "Высота" Фото: из соцсетей

Время: сбор гостей в 20:00, начало с 21:00

Стоимость 6 тыс. руб.

Бронь по телефону: +7 (924) 461-11-77

Адрес: «Урдэл Парк» (Хатын-Юряхское шоссе)

Гастрономический соблазн от Rooms

Первую ночь 2023 года можно встретить в ресторане Rooms. Шеф-повар подготовил специальное меню для этого вечера. Кроме кулинарных изысков, гостей ждут Зажигательный ведущий и танцы до упада под диджея. Организаторы готовят подарки и розыгрыш ценных призов, главный из которых ювелирное украшение на 10 тысяч рублей.

Фото: 2ГИС

Время: с 22:00 и до утра

Стоимость билета: 10 тыс. руб.

Бронь по телефону: 26-00-36

Адрес: Ленина 6/6

Ночь в «Париже», «Венеции» или Сиднее»

Эко-парк отель «Орто Дойду» принимает брони на гостевые дома, баню и ресторан в новогоднюю ночь. Все дома отапливаются и благоустроены (имеются душ и туалет), в каждом есть кухня, вай-фай и все, что нужно для комфортного отдыха.

С 31 декабря по 9 января заезды по 2 суток. В стоимость входит: поздравление Деда Мороза и Снегурочки, в 00:00 запуск новогодних фейерверков в 100 залпов, завтрак в ресторане.

В экопарке "Орто Дойду" на фоне ресторана, домики в аренду на его территории Фото: из соцсетей

Стоимость: 6,5 тыс. или 7,5 тыс. руб. с чел. в зависимости от выбора домика. Дети до 4 лет - бесплатно, с 5 до 12 лет – скидка 30% от полного тарифа.

Домик «Осло» вмещает до 5 чел., «Париж», «Милан», «Торонто» и «Сидней» – до 6 чел., «Венеция» – до 7 чел., «Стамбул» и «Токио» – до 8 чел.

Бронь по WhatsApp: 89142711227

Адрес: Покровское шоссе 49 километр

В стиле неонового Токио

Отпраздновав Новый год с семьей, можно продолжить банкет в караоке-баре Shibuya. Заведение, названное в честь одного из знаменитых районов Токио, ждет гостей 1 января с 2 ночи до 8 утра. Обещают, что будет шумно и зажигательно.

Неоновая атмосфера Фото: из соцсетей

Стоимость депозита: караоке – 3000 руб., танцпол – 2000 руб.

Бронь по предоплате. Телефон: 74-74-54.

Адрес: Кирова, 18а, 2 этаж

Добро пожаловать на китайские Гавайи

Ресторанный комплекс «Гавайи» будет работать 1 января с 17:00 до 23:00. Здесь готовы предложить китайскую кухню, танцпол и новогоднее настроение. Также с первого дня 2023 года будут открыты баня и гостиница.

Фото: 2ГИС

Телефон: 25-57-57

Адрес: Дзержинского,76

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