Праздник к нам приходит. Сколько стоит пригласить звезду на новогодний корпоратив в Якутске

Фото: Театр эстрады Якутии, из соцсетей

Якутским чиновникам посоветовали не тратиться на новогодние праздники. А вот частные организации уже бронируют рестораны и планируют свои корпоративы. «КП – Якутия» решила узнать, как дорого в этом году стоят выступления якутских звезд и как формируется цена у ведущих мероприятий.

Золотые голоса якутской эстрады

Чтобы на вашем празднике, спела примадонна якутской сцены Сахая придется заплатить 10 тысяч рублей. За эту сумму заслуженная артистка Якутии исполнит две песни на якутском, русском или иностранном языках. Одну из композиций можно заменить на попурри из нескольких композиций.

Фото: Театр эстрады Якутии, ЯСИА, dobun.biz

Эти условия можно назвать средними. За эти же деньги на корпоративах выступают Лэгэнтэй, Далана, Саина. Чуть меньше, 8 тысяч рублей за 2 песни, возьмет певица Ника. В 2019 году коллеги из Sakhaday так же узнавали цены на выступления якутских звезд. И, как выяснилось, за три последних года прайс-лист артистов не изменился.

Фото: Театр эстрады Якутии, соцсети

Из числа более молодых исполнителей можно вспомнить Умсууру с ее необыкновенным голосом. Под этим псевдонимом выступает Прасковья Ченянова, сестра известного в республике музыкального продюсера Семена Ченянова. На вашем празднике певица также готова исполнить 2 песни за 10 тысяч рублей. Такие же условия своим заказчикам предложит рэпер Радивер.

Инструментал, каверы и фокусы

Но не только сольные артисты готовы разнообразить ваше торжество. Выступление знаменитого иллюзиониста Алексея Гольдерова стоит 10 тысяч рублей. Его шоу всегда сопровождается живым общением с гостями, поэтому строгих ограничений по времени нет, каждый его выход к на сцену длится по-разному.

Любителей инструментальной музыки может порадовать Елена Березовская со своей электроскрипкой. Виртуозный музыкант прославилась, выступая классикой на современный лад под открытым небом на разных площадках города Якутска. Две композиции в ее исполнении обойдутся в 8 тысяч рублей.

Фото: соцсети

Возможность услышать любимые хиты в живом исполнении могут подарить кавер-коллективы. К примеру, в репертуаре группы «Звуки» как старое-доброе ретро вроде ABBA или Modern Talking, так и модный кальянный рэп в стиле Miyagi и Jony. Также музыканты могут предложить всевозможную попсу и рок для любого возраста.

Выступление длиной 45 минут будет стоить около 40 тысяч рублей. Скидку «Звуки» готовы предоставить, к примеру, если в зале уже будет хорошая профессиональная аппаратура, и если выступление будет в центре. Будут ли они играть роль музыкального фона для встречи гостей, главных звезд вечера, устроят ли дискотеку – все это обговаривается отдельно с каждым заказчиком.

Дай мне слово, ведь я тамада

Важнейший человек на любом корпоративе – тамада, который следит за тем, чтобы праздник проходил действительно весело. Прайс на услуги ведущих зависит от нескольких факторов, главные из которых популярность и количество гостей. Профессионалы возьмут с торжества на 100 человек больше, чем, к примеру, с вечеринки для 20-30 человек. Естественно, чем больше толпа, тем сложнее ее организовывать.

Почти все ведущие готовы привезти на ваш корпоратив свою музыкальную аппаратуру и диджея, знающего всю программу. Такое удовольствие увеличивает ценник, как правило, на 10 тысяч рублей. Но это не обязательный пункт, тамада готов выступить и с оборудованием любого зала, главное, не забыть проверить его наличие и качество.

Одна из самых известных в Якутии ведущих, чье имя постоянно на слуху, – Лиза Газизова. Ее участие в празднике для 30 человек обойдется в 40 тысяч рублей. Если вы попросите прийти ее с аппаратурой, соответственно, цена вырастет до 50 тысяч.

Фото: yakutsk.wed-expert.com, из соцсетей

Еще одна популярная ведущая Наталья Овчарова за, так скажем, праздник под ключ, то есть за стандартные 5 часов работы с профессиональным звуковым оборудованием и диджеем возьмет 60 тысяч рублей. Работает по 50%-й предоплате.

Провести корпоратив также может бывший ведущий НВК Саха, а ныне продюсер и конферансье многих республиканских мероприятий Петр Говоров. Его услуги будут стоить 45-60 тысяч рублей в зависимости от количества гостей.

Пригласить организовывать ваш праздник можно еще одного экс-ведущего НВК Саха Андрея Погорелова. Работа этого тамады будет стоить 25 тысяч рублей.

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