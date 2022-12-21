Премьера фильма «Аватар: путь воды» в Якутске: где еще остались билеты и сколько стоят

Фото: Кинопоиск

Погрузиться в новое фантастическое приключение на планете «Пандора» от режиссера Джеймса Кэмерона жители Якутска смогут уже в этот четверг, 22 декабря. «КП – Якутия» узнала, где еще остались билеты на второй фильм франшизы «Аватар».

Трейлер фильма можно увидеть по ссылке.

Кинотеатр «Центральный»: самый ранний старт

Возможность увидеть «Аватар: путь воды» раньше всех в Якутске решил подарить старейший кинотеатр Якутии. Сеанс начнется в ночь с 21 на 22 декабря. Стоимость билета в большом зале – 400-430 руб. На вечер билеты еще в наличии, но совсем мало.

Онлайн-покупка билета: Afisha.Yakutia.Ru

Бронирование по телефону: 42-10-74

Cinema Center: аватарный нон-стоп

Всего «Аватара» можно будет посмотреть и в Cinema Center. Сначала здесь, в красном зале пройдет спецпоказ первого фильма этой франшизы в 22:30 (билеты 400 – 800 руб.), затем в 01:25 покажут новое кинотворение Джеймса Кэмерона (билета 500 – 1000 руб.).

Расписание сеансов в Cinema Center

Онлайн-покупка билетов доступна на сайте Cinema Center. На утро выкуплено меньше половины билетов. На вечерние сеансы почти осталось всего несколько билетов.

Телефон кассы: 31-88-50

Кинотеатр «Емеян»: голливудский блокбастер по самым низким ценам

Первые показы «Аватара: путь воды» стартуют 22 декабря в 9:10 утра, большая часть билетов в наличии. На вечерние сеансы почти все билеты распроданы (цены от 360 и 400 руб.). Кстати, поход в кинозал «Супермен» утром обойдется всего в 250-270 рублей.

Расписание сеансов в кинотеатре «Емеян»

Онлайн-покупка доступна на сайте «Емеяна». Большая часть билетов на утро еще в наличии, зато на вечерние сеансы почти все распродано (цены от 360 и 400 руб.)

Телефон: 31-85-75

Кинотеатр «Азия»: дорого-богато

Самые высокие цены на билеты обнаружены в кинотеатре «Азия». В зале «Макао» даже утренний сеанс обойдется в 550 – 1100 рублей, вечерний – 590 – 1180 рублей.

Расписание сеансов в кинотеатре «Азия»

Онлайн-покупка доступна на сайте «Азия», но фильм «зашифрован» под афишей «Аватара» (2009). На утро куплено всего несколько билетов, зато почти не осталось билетов на вечерние сеансы.

Телефон: 26-10-10.

Кинозал «Авиатор»: приятные цены

В кинозале, расположенном в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина, сеансы «Аватара: путь воды» планируются с 22 декабря в 15:30 (350-380 руб.) в 21:25 (400 – 430 руб.).

Онлайн-покупка доступна на сайте Afisha.Ru, но и тут фильм «спрятался» за постером предыдущей части. В продаже еще много билетов.

Телефон кинозала: 31-90-49

Кинотеатр «Лена» отказался от «Аватара: путь воды», сославшись на то, что официального запуска этого фильма в России не было.

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