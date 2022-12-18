Кинотеатры Якутска покажут фильм «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона

Источник: Кинопоиск

Жители Якутска смогут увидеть долгожданный сиквел знаменитого фильма «Аватар». «КП – Якутия» узнала, когда и в каких кинотеатрах покажут новое творение режиссера Джеймса Кэмерона.

«Аватар: Путь воды» – это продолжение блокбастера 2009 года, поставившего мировой рекорд по кассовым сборам, а также отмеченн тремя «Оскарами». Зрители вновь увидят Джейка Салли, именно он принял образ аватара, а в конце решил остаться на планете Пандора вместе с возлюбленной Нейтири из племена на'ви.

Источник: Кинопоиск

В сиквеле главный герой берет на себя роль предводителя этого народа. Ему вновь предстоит защищать местных жителей от людей, на этот раз ему будут противостоять не военные, а беспощадные бизнесмены.

Мировая премьера «Аватар: Путь воды» состоялась 6 декабря в Лондоне, в США и в других странах, в том числе и в России, показы стартовали 16 декабря. Жители Якутска смогут увидеть эту картину с 22 декабря, в четверг, традиционный день обновления репертуаров. Сеансы запланированы в кинотеатрах «Центральный». Уже начались продажи билетов в «Емеяне» и Cinema Center. В кинотеатре «Азия» ориентировочно сеансы картины Кэмерона могут начаться уже во вторник, 20 декабря, но это станет известно лишь в начале следующей недели.

Но не все кинозалы Якутска покажут о синих инопланетянах. В кассе «Лены» «КП – Якутии» сообщили, что показ нового «Аватара» не планируется.

Тем временем, по данным «Кинопоиска», за первые два дня проката фильм уже собрал более 103,4 миллиона долларов при бюджете в 350 миллионов долларов. Уже известно, что «Аватар» станет франшизой, выходы новых кинолент запланированы на 2024, 2026 и 2028 годы.

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