На нападавшего на девушек в Якутске завели уголовное дело

Фото: СК Якутии

Якутский СК завел уголовное дело на обвиняемого в насильственных действиях. Мы ранее писали, что мужчину, орудующего в Якутске, поймали и поместили в СИЗО. Судя по всему, якутянину грозит длительный срок – на него завели дело о «насильственных действиях сексуального характера».

Известно что задержанный – 1984 года рождения, ранее он уже был судим. Его обвиняют в череде нападений на девушек, которые тот совершил с 11 по 17 октября.

Самым громким стало нападение 11 октября около полуночи, в районе Автовокзала: тогда насильник бросился на 21-летнюю девушку, но ей удалось отбиться. По описанию потерпевшей полицейские составили фоторобот преступника.

Спустя несколько дней его личность установили участковые отдела полиции №4. Мужчина был задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу.

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