В Якутске более 1800 человек переселятся в новостройки из аварийного жилья

Фото: fondgkh.ru

В Якутске до конца 2022 года введут в эксплуатацию 8 жилых многоквартирных домов, в которых более 600 квартир предназначены для переселенцев из аварийного жилого фонда, сообщил Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ.

Фото: KP.RU

В 8 новостройках куплено 616 квартир для 1848 переселенцев, чье жилье признано аварийным до 1 января 2017 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Таким образом будет расселено 22,57 тысяч квадратных метров в домах, признанных непригодными для жизни. Планируется, что в эти дома можно будет переезжать уже в этом году.

7 из 8 новостроек возводится в квартале «Воинская часть» в микрорайоне «Звездный», где идет комплексная застройка пятиэтажками. В интересах участников программы переселения приобретено 573 квартир общей площадью 21,85 тысяч квадратных метров. Отмечается, что речь идет о квартирах большей площади - общий объем расселяемого жилищного фонда составит 20,85 тысяч квадратных метров.

Фото: fondgkh.ru

Еще один многоквартирный дом строится в 47-м квартале Якутска. В этом здании приобретено 43 жилых помещения общей площадью 1,9 тысяч квадратных метра.

Полностью завершены бетонные работы, кладка наружных стен, установка окон, монтаж вентиляционных каналов, утепление фасада и балконов, подключена система отопления. Продолжаются прокладка кабелей и штукатурные работы, установка радиаторов, монтаж стен дверей лифта и др.

Фото: fondgkh.ru

По словам генерального директора публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константина Цицина, в Якутии необходимо расселить самый большой объем аварийного жилищного фонда среди всех субъектов РФ.

Фото: KP.RU

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