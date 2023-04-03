Снег, скорость, патриотизм. В Якутии завершился чемпионат по зимним гонкам на «УАЗах»

Фото: Альберт ПОПОВ

Только российские внедорожники с отечественными запчастями – это один из главных критериев участия в чемпионате Якутии по зимним гонкам «Хаар Айан». «КП – Якутия» узнала, как прошел юбилейный 20-й заезд якутских поклонников «УАЗов» .

Форсаж по-якутски

В эти выходные снежный пустырь недалеко от села Чурапча превратился в трек. Здесь за звание чемпиона зимних гонок «Хаар Айан» (с якутского языка «Снежный путь») бился 51 экипаж на «УАЗах» со всего региона.

Фото: Альберт ПОПОВ

Сильнейшего выявляли на нескольких этапах. В драг-рейсинге (гонка 2 автомобилей по прямой на ускорение) машины преодолевали ледяную трассу в 201 метр. Шестеро продемонстрировавших худший результат выбывали из соревнования.

Затем «УАЗы» группами участвовали в кольцевой гонке по снегу, трек для которой предварительно расчищали «Буранами». В заключительный третий этап чемпионата прошли 12 лучших экипажей. В финале им предстояло продемонстрировать мастерство экстремального вождения на дистанции почти в 1,5 километра, где машинам приходилось бороздить снежную целину

ЧП на гонках. Женский экипаж перевернулся во время соревнований

К автоспорту неравнодушны и дамы, и даже отечественный автопром их не пугает. В этом году на чемпионате Якутии по зимним гонкам на «УАЗах» зарегистрировались целых 5 женских экипажей.

В день состязаний в сети распространилось видео с перевернутой машиной. Утверждалось, что инцидент произошел прямо во время соревнований с одной из женских команд.

Как узнала «КП – Якутия», на кадрах автомобиль гонщиц из Нюрбинского района. Как сообщил представитель оргкомитета, в происшествии серьезных травм никто не получил.

– Это случилось во время одного из заездов во время драг-рейсинга. Уже после пересечения финишной черты пилот не справилась с управлением на сугробе, и машина опрокинулась. Сразу же машину подняли. Члены экипажа были пристегнуты и по регламенту были в защите, поэтому пострадавших нет. Претензий к организаторам у них нет. У автомобиля помялась лобовая рама, в тот же вечер мастера подрихтовали и установили обратно, – рассказал председатель Региональной общественной организации автолюбителей «Хаар Айан» Иннокентий Барашков.

Отмечается, что перед состязаниями спортсмены проходят медосмотр, а автомобили – техосмотр. К слову, последняя процедура проверяет еще и то, какие комплектующие установлены. По правилам недопустимо, чтобы в «УАЗе» стояли иностранные запчасти.

Якутский Шумахер Петр Васильев

Как показали состязания, самое большое число любителей «УАЗов» живут в Чурапчинском районе, отсюда на старт записалось сразу 13 экипажей. Также большие поклонники автоспорта живут в Тааттинском и Мегино-Кангаласском районах, а вот из Якутска был всего один участник. Впервые в этом году участвовали команды из Верхневилюйского, Ленского и Оленекского районов.

Фото: Альберт ПОПОВ

В итоге бронзу взяла команда из Чурапчинского района, второе и первое место завоевали представители Тааттинского района.

Чемпионами, получившими кубок главы Якутии, стали пилот Петр Васильев и штурман Виктор Степанов. Как рассказали в оргкомитете состязаний, один из них настоящая легенда якутских автогонок.

– Петр Васильев был чемпионом и в 2021 году. Еще в середине нулевых он заслужил народную кличку Шумахер, и с тех пор часто выступает и выигрывает. Сам он предприниматель занимается грузовыми перевозками, некоторые из соперников являются его подчиненными. К слову, гонщики из Тааттинского района побеждали и в прошлом году, а еще являются чемпионами самых первых состязаний 2003 года, – сообщил представитель общества «Хаар Айан».

Команда победителей из Тааттинского района. Фото: Якутия24

По его словам, через это состязание прошли многие дальнобойщики, которые сегодня работают на северном завозе и доставляют на большегрузах продукты питания и другие товары в отдаленные села. Вокруг состязаний образовалось дружное сообщество, где всегда протянут руку помощи, к примеру, когда кто-то застрял на трассе суровой зимой, с гордостью отметил он.

«Мечтаем, чтобы к нам приезжали гонщики из других регионов»

Интересно, что 20 лет назад первые гонки «Хаар Айан» прошли как местечковый турнир только для жителей одного поселка с призовым фондом в 1 тысячу рублей. Сегодня же это масштабное событие республиканского уровня. В 2019 году гонки получили статус зимнего чемпионата Якутии, тогда же организацию стал поддерживать глава республики Айсен Николаев, выделивший приз – именной чорон (якутский кубок для кумыса).

Чемпионат породил ряд состязаний в районах, которые проводят местные автоклубы. Кроме призов от партнеров и спонсоров, участники республиканского турнира также получают спортивные разряды Федерации автоспорта Якутии.

– Шофер – это не такая престижная профессия, но участие в подобных соревнованиях делает человека героем как минимум для своих детей. Мы мечтаем расширить состязания, чтобы бренд «Хаар Айан» получил статус российский или даже международный, чтобы на зимние гонки в Якутию приезжали спортсмены из других регионов и стран, – считает Иннокентий Барашков.

Фото: Альберт ПОПОВ

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