Морозный дрифт. Самые экстремальные в России соревнования по автоспорту прошли в Якутске

Фото: оргкомитет Donatsu Ice Drift – 2023

Визг шин и рев моторов нескольких десятков машин в густом тумане слышались с замерзшего озера на окраине Якутска. «КП – Якутия» узнала, как прошел первый этап состязаний по зимнему дрифту Donatsu Ice Drift – 2023.

Фото: оргкомитет Donatsu Ice Drift – 2023

Дрифт – это один из самых зрелищных видов автомобильного спорта. Пилоты демонстрируют мастерство управления заносом на поворотах. Здесь важна не только скорость, но и траектория и угол выполнения трюка, именно на это обращают внимание судьи. Выполнить подобное способна далеко не каждая машина. Для этого годится транспорт с задним приводом и на шипованной резине.

Первое в этом году соревнование в Якутске по зимнему дрифту прошло на озере Чочур-Муран. Несмотря на минус 43 градуса за окном, гонки вызывали настоящий ажиотаж среди участников и зрителей, рассказала «КП – Якутии» один из организаторов Александра Иванова.

– Впервые в Якутске собралось 44 пилота одновременно. Конечно, не обошлось без технических сходов, все-таки российский автопром не предсказуем. Квалификационные заезды первого этапа соревнований по зимнему дрифту смогли пройти 23 пилота, – отметила она.

Фото: оргкомитет Donatsu Ice Drift – 2023

Из-за холода эти соревнования можно считать экстремальными не только для машин, но и для людей. Но несмотря на погоду зрителей собралось не меньше, чем летом. Поклонники автоспорта от мала до велика пришли понаблюдать за чудесами на виражах. Специально для них был открыт импровизированный фуд-корт.

Самые смелые зрители могли на себе почувствовать весь драйв дрифта. В перерывах между состязаниями пилоты прокатили всех желающих по трассе. Это развлечение не для слабонервных организаторы назвали дрифт-такси.

Парный заезд. Фото: оргкомитет Donatsu Ice Drift – 2023

Одним из труднейших испытаний для спортсменов стали парные заезды, которые проводятся в два раунда. Сначала на трассе появляется один участник, который должен повторить свой квалификационный заезд. Затем в «погоню» за ним отправляется вторая машина, которой нужно постараться повторить его траекторию.

Сложность в том, что преследователю важно успеть начать занос не позже лидирующего пилота, а также двигаться в максимальной близости от него. На втором раунде соперники меняются местами.

Трасса на озере Чочур-Муран. Фото: оргкомитет Donatsu Ice Drift – 2023

Большинство якутян-дрифтеров предпочитает гонять на разных моделях марки ВАЗ, но есть и поклонники иностранных железных коней. Как показали итоги турнира, мастерством отличились поклонники именно отечественных машин.

Победителем первого этапа Donatsu ice drift стал Богдан Ордахов на автомобиле ВАЗ-2102. Второе место завоевал Айсен Макаров на автомобиле ВАЗ-2105. Бронза досталась Роману Шуман на автомобиле ВАЗ-2101. Все призеры получили кубки, медали, а также множество призов от спонсоров.

Награды ждали и еще двух участников: набравшего наибольшее число баллов в квалификационных заездах Якова Лемешева на автомобиле ИЖ-2125 и Вячеслава Славникова на ВАЗ-2105, ставшего фаворитом организаторов.

Фото: оргкомитет Donatsu Ice Drift – 2023

В Якутске соревнования по дрифту проходят уже более 10 лет. В последние несколько лет их проводит команда из 7 энтузиастов при поддержке Федерации автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Якутии.

По словам Александры Ивановой, изначально зимний этап планировалось провести на Сайсарском озере, которое располагается ближе к центру города, что было бы удобно для многих горожан. Но организаторам отказали в разрешении, хотя раньше именно там проводились автосоревнования.

Второй этап зимнего дрифта состоится 5 марта на озере Чочур-Муран. Объявление о наборе заявок на участие в соревнованиях появится чуть позже.

Организаторы соревнований по зимнему дрифту в Якутске. Фото: оргкомитет Donatsu Ice Drift – 2023

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