В Якутске за день сбили двух детей

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутске за вчерашний день сбили двух подростков, переходивших дорогу. В первом случае маленький мальчик переходил дорогу по всем правилам на зеленый свет, во втором случае мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

8-летнего мальчика автомобилист сбил на перекрестке Хабарова и Богатырева, когда тот переходил дорогу на светофоре. Ребенка доставили в больницу с травмами, а полиция проверила водителя, но не выявила у него опьянения.

Примерно в то же время в районе дома №36, по улице Лонгинова 6-летний мальчик перебегал дорогу. Водитель ехал медленно, всего около 30 километров в час, но из-за гололеда не успел затормозить. Ребенка также отвезли в больницу с травмами.

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