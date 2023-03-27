Тигр в Усть-Майском районе Якутии оказался... собакой

Тот самый «тигр» по кличке Граф. Фото: пресс-служба Минэкологии Якутии

На днях в соцсетях Якутии распространилось видео, на котором двое взволнованных мужчин показывали следы животного на дороге, будучи убежденными, что их оставил тигр.

Как выяснилось, видео было снято в Усть-Майском районе Якутии на дороге от села Кюпцы в село Эльдикан. Чтобы проверить подлинность следов, туда выехали сотрудники Усть-Майской инспекции государственного экологического надзора.

Экологи обследовали указанное место, провели работу замеру следов и экспертизу.

«По результатам проверки установлено, что следы относятся не к тигру, а собаке московской сторожевой породы по кличке Граф», — официально отчитались в Минэкологии Якутии.

Хозяина собаки позже нашли, и, наверно, он немало удивился шороху, который навел его питомец. Мужчина подтвердил, что пес действительно ходил по той дороге.

Сообщения о заходе амурских тигров на территорию Якутии появляются в местных соцсетях с завидной регулярностью. Последнее из них было распространено в декабре прошлого года, когда якобы в Алданском районе люди, проезжая на машине, увидели амурского тигра. Однако госинспектора заверили, что дело происходило в другом регионе страны.

Между тем последний задокументированный заход амурского тигра в Якутию произошел более 100 лет назад. 18 ноября 1905 года в Усть-Майском районе хищник напал на табун лошадей, затем на людей и в результате кровопролитной схватки был убит. Сейчас чучело зверя можно увидеть в Якутске в Якутском государственном объединённом музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского.

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