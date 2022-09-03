В Якутии проверяют сообщения о появлении тигра

Архив КП. Михаил ФРОЛОВ

В пятницу вечером якутский WhatsApp заполнился сообщениями о встрече с тигром в Мегино-Кангаласском улусе возле села Павловск.

Взволнованные якутяне рассказывают, что тигр перебегал дорогу недалеко от села Павловск. Зверя не успели сфотографировать, но на теле увидели характерные полосы.

– В 20.25 часов мы с мужем увидели тигра, который перебегал дорогу. Хищник крупный. Мы отъехали с заправки, расположенной в 500 метрах в сторону Павловска. Мы сами не поверили своим глазам. Хотели сфотографировать, но не успели, зверь скрылся в кустах. На рысь зверь не похож так как очень крупный, на теле характерные полосы. Пожалуйста, будьте осторожнее, – говорится в сообщении.

В придачу к таким сообщениям начали писать, что этот тигр якобы сбежал из цирка, и теперь его ищут некие люди в машине с хабаровскими номерами.

Как уточняет издание Sakhaday со ссылкой на районный ЕДДС, заявление о тигре зарегистрировано в полиции, и участковые сейчас занимаются проверкой распространившихся слухов.

Как и следовало ожидать, информация о том, что животное сбежало из цирка, не подтвердилась. И хотя, это сообщение скорее всего, является «уткой», теоретически амурский тигр мог забрести в Якутию из Хабаровского края. Но только в южной Якутии, а не в центральной.

Обновлено: в мессенджерах разошлось фото якобы убитого тигра. На деле же неизвестные распространяют снимок тигрицы, застреленной в Индии в 2018 году. Теперь уже, вероятно, не остается сомнений в том, что история фейковая.

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