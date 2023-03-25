В Якутии олени перегородили путь поезду. И были прогнаны палкой

Фото: скриншот видео

23 марта в Якутии при перегоне пассажирского состава Нерюнгри — Алдан случилось забавное происшествие. Северные олени решили прогуляться по железнодорожным рельсам и перегородили путь поезду.

Машинист вовремя заметил животных и начал сигналить. Но даже громкие сигналы не впечатлили упрямых оленей.

В конце концов терпение железнодорожников лопнуло, и помощник машиниста выскочил из поезда, чтобы раздать щедрых «люлей» неуступчивым животным.

Только после этого рогатые «путешественники» соизволили сойти с рельс и поезд поехал дальше. Видео можно посмотреть здесь.

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