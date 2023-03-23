«Обещал золотые горы, а потом выставил себя жертвой». Якутский блогер перевел мошенникам миллионы рублей от своих вкладчиков

Марк Аммосов. Фото из его соцсетей

Известный якутский блогер, живущий в Турции, Марк Аммосов, обещавший своим подписчикам быстрый способ заработать на P2P-арбитраже, внезапно признался, что все собранные деньги передал мошенникам. Рассказываем про эту скандальную историю

Подписчики передали блогеру миллионы, а он отдал их мошенникам

Как он рассказал в Инстаграме* (продукт компании Meta, признана экстремистской организацией в России), больше 20 его подписчиков передали через него 11,8 миллиона рублей через договоры займа. Марк утверждает, что и сам вложил в схему P2P-арбитража 1,2 миллиона рублей своих накоплений.

Что такое P2P-арбитраж? Это получение прибыли при покупке валюты или криптовалюты с ее обязательной продажей дороже. Простыми словами – это заработок на разнице курса, установленного в разных банках, биржах или обменниках.

В итоге P2P-арбитраж, обещавший вкладчикам 10-15% дохода, оказался обычной пирамидой. А блогер, используя доверие своих подписчиков, лишил их кровно заработанных средств. Сам Аммосов говорит, что три-четыре месяца назад ему рассказали про организацию, которая занимается продажей криптовалюты и инвестициями.

Фирма зарабатывала на схеме P2P. Со стороны все очень солидно, центральный офис в Москве, есть телеграм-канал «Крипто Якудза». Но в итоге правда вскрылась – оказались банальными мошенниками. Посмотрите видео, на котором блогер сначала завлекает народ быстрым заработком, а потом признается, что перевел деньги мошенникам.

Он назвал имя своего куратора – некая Юля Агеева, которая, по словам блогера, собрала с таких же обманутых вкладчиков более 300 миллионов рублей. Сам блогер считает себя такой же жертвой, как и люди, которые поверили ему и отдали свои накопления. Он обещает вернуть деньги всем соинвесторам.

– На меня сейчас давят, пишут заявления. Но у меня ничего нет. Такой вот неудачный опыт в жизни, но мы добьемся справедливости и правосудия! В следующих постах нужна будет ваша максимальная огласка, мы также будем обращаться в прокуратуру, СМИ и ТВ. В любом случае теперь я должен заработать очень много денег, чтобы вернуть долги. Я ошибся, но это большой опыт. Я не сдамся! – говорит блогер.

Марк Аммосов сейчас живет в Турции. Фото из его соцсетей

«Ты молодец, что все рассказал»

Удивительно, но многие подписчики блогера не считают его виноватым, а наоборот, поддерживают Аммосова. Они пишут слова поддержки под его постом.

«Ты публично сообщил о ситуации. Значит, будешь возвращать людям деньги. Это действия ответственного взрослого человека. Да, иногда уроки даются больно и дорого, но в жизни бывают разные события. У тебя получится!».

«Еще одно доказательство тому, что денег легких не бывает. Терпения и сил тебе, друг! Это просто очередной этап в твоей жизни, прими его и пройди достойно».

Другие считают, что и вкладчики и сам Марк виноваты, так как добровольно вложились в сомнительную организацию в погоне за наживой.

«Халявных денег не бывает. Разве не учат вас ничему истории «Максирайз», «Кэшбери»? (известные финансовые пирамиды, закончившиеся обманом вкладчиков – прим.ред). Это не отсутствие финансовой грамотности, это вас жажда денег и жадность к такому привела. Вы знали, на что идете!».

«Себя позиционировал как честный и справедливый»

Свою версию рассказала «КП – Якутия» его соинвестор Наталья (имя изменено). По ее словам, она вложила 200 тысяч, а остальные вкладчики от 150 до 800 тысяч рублей.

– Он себя позиционирует себя как честный, справедливый. Поверила ему, потому что он дорожит своей репутацией, а значит, не кинет, – говорит она.

В октябре 2022 года Марк собрал первый пул, в который вошли три человека, в том числе его родная тетя. Стартовая сумма для участия тогда была от 100 тысяч рублей. Он рассказывал про P2P-арбитраж, гарантировал, что соинвесторы свои деньги не потеряют, так как они хранятся на счету в банке.

Скрин присланный Натальей

Все происходило ровно так, как делается в подобных пирамидах. Аммосов обещал выплатить 15% от вложенной суммы. Поэтому Наталья решилась на эту авантюру. А после того как он выплатил проценты первым вкладчикам и они везде написали хорошие отзывы, подключились и новые участники. И так далее, пирамида росла как снежный ком.

На случай если кто-то захочет забрать вложенную сумму, блогер предупредил, что могут заблокировать банковскую карту, а обратно можно зайти, только заплатив комиссию. Естественно, что пока люди получали проценты с вкладов, они радовались и везде рекламировали легкий доход. Им в голову не приходило, что эти проценты они получали не благодаря перепродаже валюты, а из денег новых вкладчиков.

«Обещал золотые горы к Новому году»

Беспокойство соинвесторов началось в конце прошлого года. Блогер рассказывал, что к Новому году вернет все вложенные средства плюс проценты.

Скрин присланный Натальей

– Обещал золотые горы, к празднику, мол, большой подарок. Но потом сказал, что снять деньги не получилось, выплатит после праздников. Но и потом он придумывал отговорки. Тогда мы начали беспокоиться. И вот после этого он впервые рассказал про Агееву, что передал все наши деньги ей под 40%. Он даже не удосужился проверить, что пишут про эту женщину, которая с ноября находится в «черном списке» ЦБ. Марк даже сначала защищал ее, «она не такая, она моя подруга, я ей верю». Но потом он признался, что его кинули, – рассказывает Наталья.

Она утверждает, что Аммосов проконсультировался с опытными юристами и журналистами, которые посоветовали ему выстроить линию защиты: «я тоже пострадал, я тоже жертва, но я никуда не скрываюсь, все деньги верну». Таким образом, блогер выставляет себя такой же пострадавшей стороной, чтобы избежать уголовной ответственности.

Аммосов удалил расписки в группе, где сидели вкладчики, но они успели сделать скриншоты. Сейчас на него поданы заявления в полицию, решается вопрос о заведении уголовного дела.

Наталья уверена, что у блогера остались деньги. Он сказал соинвесторам, что если вернет кому-то их вклады, то будут просить все, а таких средств у него нет. Значит какие-то средства у него все же есть.

«КП – Якутия» следит за развитием событий.

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