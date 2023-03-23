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Происшествия23 марта 2023 4:10

«Обещал золотые горы, а потом выставил себя жертвой». Якутский блогер перевел мошенникам миллионы рублей от своих вкладчиков

Якутский блогер Марк Аммосов сообщил, что передал мошенникам миллионы рублей от своих подписчиков
Михаил ГОРОХОВ
Марк Аммосов. Фото из его соцсетей

Марк Аммосов. Фото из его соцсетей

Известный якутский блогер, живущий в Турции, Марк Аммосов, обещавший своим подписчикам быстрый способ заработать на P2P-арбитраже, внезапно признался, что все собранные деньги передал мошенникам. Рассказываем про эту скандальную историю

Подписчики передали блогеру миллионы, а он отдал их мошенникам

Как он рассказал в Инстаграме* (продукт компании Meta, признана экстремистской организацией в России), больше 20 его подписчиков передали через него 11,8 миллиона рублей через договоры займа. Марк утверждает, что и сам вложил в схему P2P-арбитража 1,2 миллиона рублей своих накоплений.

Что такое P2P-арбитраж? Это получение прибыли при покупке валюты или криптовалюты с ее обязательной продажей дороже. Простыми словами – это заработок на разнице курса, установленного в разных банках, биржах или обменниках.

В итоге P2P-арбитраж, обещавший вкладчикам 10-15% дохода, оказался обычной пирамидой. А блогер, используя доверие своих подписчиков, лишил их кровно заработанных средств. Сам Аммосов говорит, что три-четыре месяца назад ему рассказали про организацию, которая занимается продажей криптовалюты и инвестициями.

Фирма зарабатывала на схеме P2P. Со стороны все очень солидно, центральный офис в Москве, есть телеграм-канал «Крипто Якудза». Но в итоге правда вскрылась – оказались банальными мошенниками. Посмотрите видео, на котором блогер сначала завлекает народ быстрым заработком, а потом признается, что перевел деньги мошенникам.

Он назвал имя своего куратора – некая Юля Агеева, которая, по словам блогера, собрала с таких же обманутых вкладчиков более 300 миллионов рублей. Сам блогер считает себя такой же жертвой, как и люди, которые поверили ему и отдали свои накопления. Он обещает вернуть деньги всем соинвесторам.

– На меня сейчас давят, пишут заявления. Но у меня ничего нет. Такой вот неудачный опыт в жизни, но мы добьемся справедливости и правосудия! В следующих постах нужна будет ваша максимальная огласка, мы также будем обращаться в прокуратуру, СМИ и ТВ. В любом случае теперь я должен заработать очень много денег, чтобы вернуть долги. Я ошибся, но это большой опыт. Я не сдамся! – говорит блогер.

Марк Аммосов сейчас живет в Турции. Фото из его соцсетей

Марк Аммосов сейчас живет в Турции. Фото из его соцсетей

«Ты молодец, что все рассказал»

Удивительно, но многие подписчики блогера не считают его виноватым, а наоборот, поддерживают Аммосова. Они пишут слова поддержки под его постом.

«Ты публично сообщил о ситуации. Значит, будешь возвращать людям деньги. Это действия ответственного взрослого человека. Да, иногда уроки даются больно и дорого, но в жизни бывают разные события. У тебя получится!».

«Еще одно доказательство тому, что денег легких не бывает. Терпения и сил тебе, друг! Это просто очередной этап в твоей жизни, прими его и пройди достойно».

Другие считают, что и вкладчики и сам Марк виноваты, так как добровольно вложились в сомнительную организацию в погоне за наживой.

«Халявных денег не бывает. Разве не учат вас ничему истории «Максирайз», «Кэшбери»? (известные финансовые пирамиды, закончившиеся обманом вкладчиков – прим.ред). Это не отсутствие финансовой грамотности, это вас жажда денег и жадность к такому привела. Вы знали, на что идете!».

«Себя позиционировал как честный и справедливый»

Свою версию рассказала «КП – Якутия» его соинвестор Наталья (имя изменено). По ее словам, она вложила 200 тысяч, а остальные вкладчики от 150 до 800 тысяч рублей.

– Он себя позиционирует себя как честный, справедливый. Поверила ему, потому что он дорожит своей репутацией, а значит, не кинет, – говорит она.

В октябре 2022 года Марк собрал первый пул, в который вошли три человека, в том числе его родная тетя. Стартовая сумма для участия тогда была от 100 тысяч рублей. Он рассказывал про P2P-арбитраж, гарантировал, что соинвесторы свои деньги не потеряют, так как они хранятся на счету в банке.

Скрин присланный Натальей

Скрин присланный Натальей

Все происходило ровно так, как делается в подобных пирамидах. Аммосов обещал выплатить 15% от вложенной суммы. Поэтому Наталья решилась на эту авантюру. А после того как он выплатил проценты первым вкладчикам и они везде написали хорошие отзывы, подключились и новые участники. И так далее, пирамида росла как снежный ком.

На случай если кто-то захочет забрать вложенную сумму, блогер предупредил, что могут заблокировать банковскую карту, а обратно можно зайти, только заплатив комиссию. Естественно, что пока люди получали проценты с вкладов, они радовались и везде рекламировали легкий доход. Им в голову не приходило, что эти проценты они получали не благодаря перепродаже валюты, а из денег новых вкладчиков.

«Обещал золотые горы к Новому году»

Беспокойство соинвесторов началось в конце прошлого года. Блогер рассказывал, что к Новому году вернет все вложенные средства плюс проценты.

Скрин присланный Натальей

Скрин присланный Натальей

– Обещал золотые горы, к празднику, мол, большой подарок. Но потом сказал, что снять деньги не получилось, выплатит после праздников. Но и потом он придумывал отговорки. Тогда мы начали беспокоиться. И вот после этого он впервые рассказал про Агееву, что передал все наши деньги ей под 40%. Он даже не удосужился проверить, что пишут про эту женщину, которая с ноября находится в «черном списке» ЦБ. Марк даже сначала защищал ее, «она не такая, она моя подруга, я ей верю». Но потом он признался, что его кинули, – рассказывает Наталья.

Она утверждает, что Аммосов проконсультировался с опытными юристами и журналистами, которые посоветовали ему выстроить линию защиты: «я тоже пострадал, я тоже жертва, но я никуда не скрываюсь, все деньги верну». Таким образом, блогер выставляет себя такой же пострадавшей стороной, чтобы избежать уголовной ответственности.

Аммосов удалил расписки в группе, где сидели вкладчики, но они успели сделать скриншоты. Сейчас на него поданы заявления в полицию, решается вопрос о заведении уголовного дела.

Наталья уверена, что у блогера остались деньги. Он сказал соинвесторам, что если вернет кому-то их вклады, то будут просить все, а таких средств у него нет. Значит какие-то средства у него все же есть.

«КП – Якутия» следит за развитием событий.

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