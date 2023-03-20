С крыши льет как из ведра. В центре Якутска талыми водами залило жилой дом с 4 по 1 этаж

В центре Якутска квартиры пострадали от потопа с крыши дома. Фото: KP.RU

Течи с потолка, вздувшиеся обои и пожелтевшие потолки – в таких условиях уже неделю живет дом по улице Ярославского, в котором всего несколько лет назад провели ремонт кровли. «КП – Якутия» попыталась узнать, кто виноват и кому предстоит возмещать ущерб.

Весенний потоп в центре Якутска

Семья Штыревых заметила, что их кухню начинает топить. Поднявшись на последний этаж, глава семьи удивился, как сильно поливает соседскую квартиру с крыши. Так в воскресенье, 12 марта, началась коммунальная авария в доме на Ярославского.

Фото: Иван ШТЫРЕВ

– Вода течь начала по стояку в кухне и по стенам, весь натяжной потолок за ночь залило. Я два дня тазиками сливал воду с натяжного потолка по вечерам, а через пару дней приходилось сливать еще и утром. В смежной комнате детской обои испортились и пятно теперь на пол стены, – рассказал Иван Штырев.

Он запечатлел, как хлещет вода с крыши их дома. Видео можно увидеть по ссылке.

– Это явно не оттайка, лило как из ведра. Снег так не тает, – уверяют его соседи.

Жители пожаловались в свою управляющую компанию. По словам Ивана, специалист залез на чердак и развел руками, мол «там потоп, не знаем, что делать».

На вопрос, почему не скидывают снег с крыши, в «ЖКХ Губинский» ответили, что они не имеют права этого делать после капремонта кровли, который прошел в 2019 году. Такой ответ ввел в ступор местных жителей и в поисках помощи и разъяснений они обратились в Госстройжилнадзор.

Влажность стен превышена более чем в 6 раз

В пятницу, 17 февраля, представители Госстройжилнадзора, Фонда капремонта и управляющей компании прошлись по пострадавшим квартирам. Специалист зафиксировал в стенах 30-40%-ную влажность.

Местные жители не спешат прятать швабры, тряпки и ведра, потому что каждый день ждут нового потопа.

Фото: KP.RU

Как оказалось, течи образовались по всему дому, но больше всех пострадали жильцы 3-го подъезда, где затопило квартиры по стояку аж до 1 этажа.

Особенно сильно бедствие заметно у живущих под самой крышей. Здесь от воды вздулось напольное покрытие, а в квартирах до сих пор стоит запах сырости.

На 5 этаже от воды вздулось напольное покрытие, в квартире до сих пор стоит запах сырости. Фото: KP.RU

Кто виноват и что делать?

Управляющая компания «ЖКХ Губинский» настаивает на том, что потоп произошел в период гарантийных обязательств после капремонта и, соответственно, восстанавливать должен подрядчик.

Течи появились не только в квартирах, но и в подъезде, и на чердаке. Фото: KP.RU

В Фонде капитального ремонта Якутии считают, что УК нарушила правила эксплуатации мягкой кровли, из-за чего появился износ и негерметичность по всему зданию. По этой причине дом лишили гарантии, которая истекала только в 2024 году.

– При высоте слоя снега на кровле выше 30 см, которая превышает уровень примыкания к вентиляционным шахтам, при таянии может возникнуть затопление чердаков и квартир граждан, либо в местах организованных водоотводов при наличии наледи в приемных воронках может возникнуть ограничение стока воды, что приводит к намоканию наружных стен дома, – сообщили «КП – Якутия» в пресс-службе ФКР.

Поясняется, что с кровли растаявший снег должен был сам стекать по водоотводным конструкциям, но этого не произошло. В комиссии рассказали, что убирать снег с новой крыши можно было, просто стоило использовать для этого не металлические инструменты, а, к примеру, деревянные.

Комиссия обнаружила наледи на крыше и потоки. Снега тут еще много. Фото: KP.RU

Кроме того, на техническом этаже был обнаружен бак неизвестного назначения, который был установлен не так давно, примерно год назад. Его монтаж также мог повредить покрытие крыши, что является нарушением гарантийных условий.

Хозяина этой ржавой конструкции выявить пока не удалось. Жильцы, УК и подрядчик Фонда капитального ремонта уверяют, что не причастны к появлению этого агрегата. Не исключено, что к поиску владельца бака подключат полицию.

Бак с трубой, обнаруженный на чердаке. Из-за его установки дом потерял гарантию после капремонта. Фото: KP.RU

Управление Госстройжилнадзора на этой неделе выдаст официальный акт по итогам осмотра пострадавших квартир. Как стало известно «КП – Якутия», вероятнее всего, восстановлением будет заниматься управляющая компания.

В УК же планируют в судебном порядке добиться того, чтобы дом отремонтировали в рамках гарантии. Если удастся это сделать, то в таком случае убытки будут взыскивать с подрядчика Фонда капремонта.

Пока же идут разборки, в доме начали вздуваться полы уже и на 3 этаже. У нескольких квартир второй день частично нет электричества. Над некоторыми подъездами продолжает лить с крыши. Местные жители с опасением ждут очередного потепления.

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