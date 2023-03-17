«Опять пришли на обед?» В якутском вахтовом поселке нашествие белоснежных песцов

Фото: скриншот видео

В ватсап распространяется видео, как в неизвестный вахтовый поселок забегают песцы. Зверьков как минимум шесть.

С любопытными глазенками и острыми мордочками они снуют и резвятся вокруг мужиков, выпрашивая у них вкусности. Те охотно с ними делятся и любуются их красивым мехом.

«Ну что, мальчики, опять пришли на обед? Что-то вас мало сегодня», — шутит автор видео.

Его особо привлекает один песец с превосходной пушистой шерстью. А тот, осторожно поглядывая на мужика и как будто дразня его, подходит на очень близкое расстояние. Видео — здесь.

Неизвестно, где именно сделана видеозапись. Но судя по пейзажу, где-то на севере Якутии.

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