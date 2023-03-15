«Готова выполнить после освобождения». Осужденный блогер Сусанна Рожина не отказывается от обязательств по гранту Мининноваций Якутии

Фото: соцсети Сусанны Рожиной

Арбитражный суд Якутии назначил дату судебного рассмотрения по иску Мининноваций Якутии к осужденному блогеру Сусанне Рожиной на 29 марта. Это следует из картотеки суда.

В конце 2021 года Рожина получила грант в один миллион рублей от Айсена Николаева по направлению «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как позже писала блогер, она направила средства на проект «Ты/Я — Якутия» на ее ютуб-канале.

26 августа 2022 года Рожину приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор по ее делу вступил в силу 13 сентября. Ее должны были этапировать в колонию, но вместо этого поместили в СИЗО Якутска. Это объясняли тем, что она проходит ключевым свидетелем по делу своего сообщника Рината Абсалихова. Более подробно о ее деле и приговоре можно прочитать по этой ссылке.

25 ноября 2022 года Министерство инноваций Якутии подало иск по возврату средств гранта Сусанны Рожиной в республиканский бюджет в связи с неисполнением условий соглашения по гранту.

В свою очередь Рожина 26 января 2023 года отправила ходатайство, в котором указала, что копию искового заявления от истца не получила, мотивированный отзыв предоставить не может, на настоящий момент осуждена по уголовному делу и содержится под стражей.

Осужденный блогер отметила, что «не отказывается от своих обязательств перед истцом и готова полностью выполнить условия договора, но уже после фактического освобождения». Также она попросила суд о фактическом присутствии на заседаниях, однако в этом ей было отказано.

Как говорится в решении, Арбитражный процессуальный кодекс РФ не предусматривает возможности непосредственного участия в судебном заседании лица, находящегося под стражей.

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